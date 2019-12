Messi v letu 2020 po rekord, ki bo verjetno obstal še več desetletij

Od 618 golov jih je Lionel Messi 432 dosegel v španskem prvenstvu, 114 v Ligi prvakov, 51 v španskem kraljevem pokalu, 18 v španskem superpokalu, 5 na svetovnih klubskih prvenstvih in 3 na tekmah za evropski superpokal. Nogometaš, ki je letos osvojil rekordno šesto zlato žogo, ima v osebni zbirki tudi šest zlatih čevljev, deset državnih in štiri evropske naslove.

Gre za dosežek legendarnega Brazilca Peleja, ki ga poznavalci z Lionelom Messijem, Argentinčevim rojakom Diegom Maradonoin še nekaterimi postavljajo v sam vrh nogometne zgodovine. Messi je v karieri pri Barceloni že podiral rekorde velikanov tega športa Cesarja Rodrigueza, Gerda Müllerja, Johana Cruyffa, Alfreda Di Stefanain tudi Maradone, po poročanju časnika AS pa bi lahko v letu 2020 prvič podrl tudi enega najbolj znanih rekordov Peleja.

Ta je leta 1974 dosegel zadnji, 643. gol za brazilski Santos, in zdelo se je, da se omenjeni številki ne bo približal nihče več, sploh če gledamo zadnje trende v ekipnih športih, tudi nogometu, kjer igralci veliko pogosteje menjavajo klubske barve v primerjavi s prejšnjim stoletjem. Pele je za Santos igral kar 17 let, dejstvo, da je Barceloni vse od začetka profesionalne kariere zvest tudi Messi, pa Argentinca uvršča v izbrano druščino igralcev, ki so zabili največ golov za le en klub.

Valverde: Imamo ogromno prednost

Proti Alavesu je Messi za Barcelono dosegel že svoj 618. gol in leto 2019 sklenil z vsega 25 zadetki zaostanka za Pelejem. Nihče v letu 2020 verjetno ne bi upal staviti, da Argentincu ne bo uspelo v vsem koledarskem letu doseči vsaj toliko zadetkov, s katerimi bi spisal novo nepozabno poglavje v svoji karieri. Povprečno na leto sicer doseže 40 golov, zato je 46 let star rekord na že zelo trhlih temeljih. ASdodaja osupljiv podatek, da bo Argentinec kmalu potrojil izkupiček svojega predhodnika na vrhu seznama strelcev pri Barceloni, Cesarja, ki je kariero sklenil z 232 goli. Po številu nastopov trenutno še zaostaja za rekorderjem Xavijem Hernandezom(767:705), ki bi ga lahko prehitel do začetka leta 2021.

"To se dogaja," je na vprašanje, če so Messijevi neverjetni goli postali že nekaj običajnega, na novinarski konferenci odgovoril Ernesto Valverde. "Saj vidimo, da se to lahko zgodi. Imamo ogromno prednost, da se lahko pojavi Leo in ti zabije gol s katerega koli položaja,"je dodal Valverde, potem ko je Messi z roba kazenskega prostora v drugem polčasu zadel obkrožen s petimi nogometaši nasprotnega moštva.

'Odhajamo z dobrimi občutki'

"Na vseh tekmah je težko. Ko so dosegli gol, jih je to poneslo. Leo je nato zabil 'golazo' in nato je bilo drugače. Menim, da smo tekmo dobro odigrali, za prvi polčas bi dejal, da zelo dobro, v drugem pa smo začeli manj odločno. S tretjim golom smo zajeli nekaj zraka,"je še dodal Valverde.

"Za nami je zelo intenziven mesec. Na koncu ne gre le za ta teden in tekmi z Realom (Sociedadom) in (Real) Madridom. Igrali smo z Atleticom, proti Dortmundu ... To je bil mesec, v katerega smo si vsi želeli vstopiti v dobri formi, da bi nas nato čakale lepe počitnice in na sredini igrišča imamo igralce visoke ravni, ki lahko igrajo. Zanimalo nas je le to, da ne bi utrpeli nobenega pretresa, zavedajoč se, da bi nam Alaves lahko škodoval in odhajamo z dobrimi občutki. Dolgo je še (do konca sezone, op. a.) in moramo biti v dobrem položaju, ko pridejo pomembne tekme. A do takrat je potrebno reči opravljati dobro. Nekaj zdrsov nam je škodovalo, toda dogajali so se tudi drugim."

