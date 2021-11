Messi v nogometu utrdil navijaško kripto valuto

A sodelovanje pri nekaterih odločitvah so veliki klubi z navijači vzpostavili že pred kripto valutami, zdaj je le podlaga za sodelovanje druga. Kot z vsemi ostalimi virtualnimi valutami, pa je tudi z valuto, ki naj bi predstavljala navijaško, moč trgovati na ustreznih borzah. Messi je, kot kaže, sprožil pravi val uspeha za Socios. Medtem ko je bilo še v začetku leta moč prešteti klube, ki so se odločili za ta korak, na prste ene roke, je zdaj v projekt vključenih že 56 klubov z več kot 100 ekipami, je potrdil izvršni direktor Sociusa Alexandre Dreyfus .

Spretni so tudi izdajatelji kripto valute. S klubi so se dogovorili, da bodo imetniki lahko sooblikovali nekatere klubske odločitve. Tem tako prepuščajo izbiro glasbe na stadionih, sooblikovanje dresov, odločitev o barvi klubskega avtobusa.

Ta svojo kripto valuto v tem trenutku ne vidi kot osnovo za plačevanje igralcev, dodaja pa, da si bodo nogometaši po Messijevem vzoru na ta način izborili dodatek, ki ga bodo začeli redno zahtevati. Trend se po njegovem lahko obrne že v nekaj letih, športniki pa se bodo prav na osnovi plačil v kripto valuti odločali za prestope, še pravi.

Dreyfus je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo (AFP) priznal tudi, da sta pandemija in posledična gospodarska kriza koristili njegovemu podjetju, kar mu je omogočilo, da pomnoži svoja partnerstva. "Dejstvo je, da so klubi nenadoma izgubili 50 ali 70 ali 80 odstotkov svojih prihodkov in so si rekli: Hej, navijače imamo po vsem svetu, kaj jim lahko prodamo?" še pravi prvi mož podjetja.

Socios na drugi strani del sredstev vrača v nogomet in v obdobju krize so prisotni že na 40 dresih v petih najmočnejših ligah v Evropi. Dodatno k temu pripomore dejstvo, da vse več držav uvaja prepoved oglaševanja iger na srečo. Španci so se za ta korak že odločili, vse glasnejše so zahteve po tem tudi v Veliki Britaniji, kar predstavlja novo priložnost za kripto valute.