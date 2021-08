Messi v solzah: To je konec, ni več vrnitve, a nekoč bom nazaj

Čustvena tiskovna konferenca se je začela z nagovorom Lionela Messija, med katerim ni manjkalo čustev. "Razmišljal sem, kaj bi lahko sploh povedal. Resnica je, da se ne morem ničesar domisliti. Izjemno težko mi je. Tukaj sem vse življenje, na to nisem pripravljen. Z družino smo bili prepričani, da bomo ostali v Barceloni, saj smo tukaj doma. Danes pa moram vsemu temu reči 'nasvidenje'. Po 21 letih, odkar sem bil star 13, zapuščam Barcelono skupaj z ženo in tremi otroki. A ne dvomim, čez nekaj let se bomo vrnili. Tukaj je naš dom."

"Izjemno hvaležen sem za vso skrb, ki so jo do mene pokazali ljudje tukaj v zadnjih dneh. V zadnjem letu zaradi pandemije nismo smeli igrati pred navijači, zato zapuščam klub, brez da bi se poslovil od navijačev. Želel bi si, da bi se poslovil na drugačen način. Pred polnimi tribunami. Upam, da se bom nekega dne lahko vrnil in klubu pomagal, da bo še naprej najboljši na svetu," je uvodni govor dokončal Messi.

Na vprašanje, kateri je njegov najljubši trenutek v dresu Blaugrane, je odvrnil: "To je zelo težko vprašanje, ker sem tukaj izkusil praktično vse. Morda je tisti, ko sem debitiral v članski ekipi. Takrat so se mi izpolnile sanje. Za vedno si ga bom zapomnil."

O neuspelem podaljšanju pogodbe je povedal: "Bilo je že dogovorjeno, nato pa je v zadnjem trenutku, ker La Liga zaradi finančnih težav tega ni dovolila, vse padlo v vodo. Točno tako je bilo, kot je pojasnil predsednik Laporta. Vse, kar je bilo mogoče, sem naredil, da bi ostal tu. Lani si nisem želel ostati in sem to jasno povedal. Letos pa sem si to želel, a nisem mogel."

Sedaj se ga najbolj povezuje s PSG-jem. Francoski mediji trdijo, da je prestop le še vprašanje časa. "Iskreno, to je ena od možnosti. A potrditi ne morem ničesar. Veliko klubov, ki se zanima zame, me je klicalo," je govorice nekoliko umiril Argentinec. Za fotografijo, na kateri je poziral z nogometaši pariškega velikana pa je dejal, da je bila naključna in le kot del šale.

"Hvaležen sem za vse, kar sem doživel v tem klubu. Za vse zmage in lovorike, pa tudi za poraze, ker so me naredili boljšega in močnejšega. A to je konec poti. Ni več vrnitve. Zame je to najtežji trenutek karieri. Žalosten sem, ker moram klub zapustiti v trenutku, ko tega nisem pričakoval."

"Barcelona spada med najboljše klube na svetu. Še veliko izjemnih nogometašev bo prišlo sem, ne samo sedaj, ampak tudi v prihodnje. A kot je Laporta povedal, klub je pomembnejši od enega človeka. Na začetku bo zagotovo čudno, a ljudje se bodo navadili."

Predsednik Joan Laporta, ki je funkcijo prevzel marca letos, je Messija sicer uspel prepričati, da ostane. "Ko so bile volitve zaključene, sva z Laporto šla na večerjo in se o vsem pogovorila. Takrat sem bil prepričan, da bom nadaljeval tukaj. Pogodba ni bila nikoli pod vprašajem. Zgodilo se je, kar se je zgodilo, a sam nisem imel pomislekov, da bi odšel drugam. Za te navijače sem pripravljen storiti vse. In ja, v prihodnosti bi se rad vrnil in imel ustrezno slovo," je glede tega povedal Messi.

Nato je Argentinec čestital bivšemu soigralcu Daniju Alvesu za osvojeni olimpijski naslov in se zazrl v prihodnost. "Koliko časa bom še lahko igral? Ne vem, to bo odvisno od počutja in fizične pripravljenosti."

Za konec tiskovne konference, med katero so v solzah bili tudi številni drugi nogometaši Barcelone, pa je Messi še enkrat več poudaril, kako močno si je želel ostati na Camp Nouu. "Klub ima ogromen dolg, ki si ga ne želi še poslabšati. Storil sem vse, da bi ostal, a nisem mogel. To je vse, kar vam lahko povem. Pristal sem na 50-odstotno znižanje plače, nato me nihče več ni vprašal za kaj drugega. Da so zahtevali še dodatno 30-odstotno znižanje, je laž. Vse sem storil, da bi ostal."