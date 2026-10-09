Messi v zgodnjih jutranjih urah vinjen plesal z nekdanjima soigralcema

Med leti 2014 in 2017 je v Barceloni kraljeval trojec MSN. Lionelu Messiju se je leta 2013 najprej pridružil Neymar , leto pozneje pa je iz Liverpoola v Barcelono prestopil tudi Urugvajec Luis Suarez . Pred odhodom Neymarja v PSG leta 2017 je Barcelona z najboljšim napadom v Evropi osvojila dva naslova v španskem prvenstvu in Ligo prvakov leta 2015.

Posnetek, ki ga je Neymar predvajal v novi dokumentarni seriji, seže prav v leto 2015. V finalu Lige prvakov je Barcelona z izidom 3:1 in goli Ivana Rakitića, Luisa Suareza in Neymarja premagala Juventus. Velika zabava se je lahko začela. "Ta posnetek je odličen. Poglejte Messija. Plesal je. Messi, Suarez in jaz. Mi trije. Pijani," je ob predvajanju posnetka dejal Neymar, oblečen v dres Los Angeles Lakersov s številko 24, ki ga je nekoč nosil legendarni Kobe Bryant.