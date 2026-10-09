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Nogomet

Messi v zgodnjih jutranjih urah vinjen plesal z nekdanjima soigralcema

Barcelona, 09. 10. 2026 10.20 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.D.
Luis Suarez, Neymar in Lionel Messi

Lionel Messi je minuli teden zaključil svojo bogato reprezentančno kariero, v kateri je osvojil vse, kar se osvojiti da. Svojo klubsko kariero nadaljuje pri ameriškem Inter Miamiju, njegov nekdanji soigralec Neymar pa se je spomnil na zlate čase, ki sta jih skupaj preživela v Barceloni.

Med leti 2014 in 2017 je v Barceloni kraljeval trojec MSN. Lionelu Messiju se je leta 2013 najprej pridružil Neymar, leto pozneje pa je iz Liverpoola v Barcelono prestopil tudi Urugvajec Luis Suarez. Pred odhodom Neymarja v PSG leta 2017 je Barcelona z najboljšim napadom v Evropi osvojila dva naslova v španskem prvenstvu in Ligo prvakov leta 2015.

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Posnetek, ki ga je Neymar predvajal v novi dokumentarni seriji, seže prav v leto 2015. V finalu Lige prvakov je Barcelona z izidom 3:1 in goli Ivana Rakitića, Luisa Suareza in Neymarja premagala Juventus. Velika zabava se je lahko začela. "Ta posnetek je odličen. Poglejte Messija. Plesal je. Messi, Suarez in jaz. Mi trije. Pijani," je ob predvajanju posnetka dejal Neymar, oblečen v dres Los Angeles Lakersov s številko 24, ki ga je nekoč nosil legendarni Kobe Bryant.

Razlagalnik

Kobe Bryant je bil eden najuspešnejših in najbolj vplivnih košarkarjev v zgodovini lige NBA. Celotno svojo 20-letno kariero je preživel pri ekipi Los Angeles Lakers, s katero je osvojil pet naslovov prvaka. Bil je znan po svoji izjemni delovni etiki, ki jo je poimenoval 'Mamba Mentality', in velja za enega najboljših strelcev vseh časov, ki je s svojo igro navdihnil generacije športnikov po vsem svetu.

Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih prvenstev. Zmagovalec tega tekmovanja velja za najboljšo klubsko ekipo v Evropi, sam pokal pa je eden najbolj cenjenih trofej v svetu športa.

Trojec MSN, ki so ga sestavljali Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar, velja za enega najbolj smrtonosnih napadov v zgodovini nogometa. Njihova kombinacija vrhunske tehnike, medsebojnega razumevanja in sposobnosti doseganja golov je Barceloni prinesla izjemne uspehe, vključno s trojčkom lovorik v sezoni 2014/2015, ko so osvojili špansko prvenstvo, španski pokal in Ligo prvakov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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marker1
09. 10. 2026 11.22
Pa kaj? Je samo človek z dobrimi in včasih tudi slabšimi dnevi.
Odgovori
+2
2 0
hojladri123
09. 10. 2026 11.24
ahhh, on pa ja ne?!?
Odgovori
-2
0 2
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