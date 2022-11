Messi: Vedeli smo, da ima Savdska Arabija dobre igralce

"Vedeli smo, da ima Savdska Arabija dobre igralce, ampak nimamo izgovorov za ta poraz," je argentinski nogometni zvezi po srečanju dejal Lionel Messi . Kljub porazu na prvi tekmi igralec PSG-ja še ni obupal: "Nekatere stvari se zgodijo z razlogom. Ta skupina igralcev je močna in to bo pokazala na igrišču. Dolgo se že nismo znašli v takšnih okoliščinah, ampak zdaj moramo pokazati, da smo se pripravljeni dvigniti iz tega položaja. Na naslednjih dveh tekmah moramo zmagati, ker je vse odvisno od nas."

Selektor Argentine, ki je izgubila prvič po 36 tekmah, se bo v dneh pred naslednji srečanjem proti Mehiki v soboto moral ukvarjati predvsem s spodbujanjem svojih igralcev in ustvarjanjem pozitivnega vzdušja v taboru gavčev. "Moramo dvigniti glave in kreniti naprej, nimamo druge možnosti. Danes je žalosten dan, ampak moramo iti dalje," je dodal Lionel Scaloni .

Lautaro Martinez je v 29. minuti srečanja za kratek čas živel v prepričanju, da je njegov zadetek Argentino povedel v vodstvo 2:0, a stranski sodnik se s tem scenarijem ni strinjal in zadetek je bil zaradi prepovedanega položaja preklican. "To je zelo bolelo. Tekmo smo izgubili predvsem zaradi naših napak in ne zaradi dogodkov v drugem polčasu. V prvem polčasu bi morali doseči več zadetkov, ampak to je svetovno prvenstvo in zdaj sta nam preostala dva finala," je dejal igralec Interja.