Messi: Vedno, ko se srečava s Cristianom, je za oceno deset

"Lepo je bilo igrati s Cristianom, Madrid je bil z njim močnejši. Že na začetku sezone sem rekel, da bo Madrid to občutil, tako bi bilo s katero koli drugo ekipo," je povedal Messi. "Ljudem iz Madrida to ni bilo po godu, a to je bilo res. Cristiana bi pogrešala vsak ekipa. Zabije po 50 golov na sezono in zanje je bil ključen, jasno je, da ga bodo pogrešali. Pogreša ga La Liga, če so v njej najboljši, potem je boljše tudi celotno tekmovanje."

Podelil bi deset točk

Argentinski zvezdnik je spet ponovil, da se z dve leti starejšim Portugalcem osebno ne pozna, njunim srečanjem na podelitvah in med tekmami pa je pripisal "deset točk".

"Ne poznava se s Cristianom, srečava se le na podelitvah nagrad ali na tekmah, a vedno je res prijetno. Nimava odnosa, ker se ne poznava, a vedno, ko se srečava ‒ deset točk!"je nadaljeval Messi."Obema je (rivalstvo, op. a.) koristilo. Vedno znova sva se želela preseči, in ker je igral v Španiji, je imelo prvenstvo velik pomen."

'On bo odločil o mundialu'

Kot "izjemnega, trdega igralca" je Messi opisal tudi madridskega kapetana Sergia Ramosa, obrnil pa se je tudi v prihodnost, ki prinaša letošnjo Copo Americo v Braziliji in, morda, tudi nastop na zadnjem svetovnem prvenstvu. Tega bo leta 2022 gostil Katar, kapetan Barcelone, ki je z državnim dresom Argentine utrpel že veliko razočaranj, pa še ne ve, če bo tam zaigral.

"Ne vem, če bom prišel do mundiala v Katarju. Bili smo tako blizu zmagi in ni nam uspelo. On (bog, op. a.) bo odločil o tem, kaj je pripravil, če se bo to zgodilo ali ne,"je prihodnost Messi pustil v božjih rokah. "Do mundiala je še veliko, danes se počutim spektakularno, zelo dobro telesno pripravljen, a imam že 32 let in ne vem, kako bom nadaljeval, lahko se zgodi veliko reči vmes, upam pa, da se ne bo, da ne bom utrpel kakšne hude poškodbe, da se bom telesno dobro počutil in lahko nadaljeval, ne zaradi česa drugega."

Delal bi z mladimi

Dodal je še, da ga je "kar malce strah" konca kariere, saj je od malih nog sanjal zgolj o igranju nogometa. Glede načrtov za prihodnost po nogometu je priznal, da v glavi še nima ničesar, a da ga bolj vleče k delu z mladimi.

"Naporno je biti doma, ko ne veš, kaj bi počel,"pravi Messi. "Ne vidim se kot kakšen tehnični direktor (trener, op. a.). Morda me bo kasneje prijelo, a bolj mi je všeč to z otroci, z mladimi, v mladinskih šolah, to mi je všeč. A profesionalno, v prvih ligah, to pa ne. Veliko mladih fantov raste ob gledanju mene, Barcelone, reprezentance, uživajo v vsem tem. Obdajajo me z naklonjenostjo in pravijo mi, da me mladi zelo branijo."

