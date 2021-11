Messi: Vsi govorijo, da smo glavni favoriti, a realnost je nekoliko drugačna

Za Lionela Messija je bil to že osmi (rekordni) naslov za najboljšega strelca Primere Division, obenem pa je bila to idealna priložnost za ekskluzivni intervju s 34-letnim velemojstrom nogometne igre, ki pravi, da se je že lepo udomačil v svojem novem domu. "Na začetku nama je bilo težko, saj s soprogo nisva vedela, kako se bodo odzvali najini otroci. Toda zdaj, tri mesece po prihodu v Pariz, lahko rečem, da smo že povsem udomačeni na novem naslovu. Preselili smo se v hišo, kjer imamo potreben mir za vsakodnevno življenje. Le še igre niso na ravni, kot jih pričakujem od sebe," je uvodoma dejal nekdanji kapetan Barcelone, kjer je Argentinec pred poletnim (šokantnim) odhodom v Paris Saint Germain preživel dobri dve desetletji.

Barcelona bo vedno njegov klub

"Tisti, ki me bolje poznajo, vedo, da bo Barcelona vedno moj klub. Tudi zdaj, ko sem nekaj tisoč kilometrov oddaljen od doma, spremljam, kaj se dogaja na Camp Nouu. Verjamem, da bo prihod Xavija Hernandeza prinesel zasuk v odnosih in dojemanju profesionalizma na vseh ravneh delovanja kluba. Gre namreč za resnično ikono Barcelone, saj Xavi pooseblja vse vrednote, ki jih je donedavna ta klub gojil na veliko zadovoljstvo in srečo mnogih. Je pa res, da bo potreben čas, da se Barcelona vrne na mesta, kjer je nekoč že bila. Pot do vnovičnega vzpona na vrh bo dolga in trnova, a verjamem, da jim bo na koncu uspelo," svojemu nekdanjemu klubu in hkrati največji nogometni ljubezni vse najboljše še naprej želi Messi, ki se je v nadaljevanju pogovora dotaknil aktualnih tem, povezanih z dogajanjem pri trenutno največjem francoskem klubu, Paris Saint Germainu.

"Mnogi se preveč opirajo na zvezdniška imena, ki pa na koncu dneva ne morejo storiti nič brez dobro uigranega kolektiva. Še vedno smo v fazi iskanja najboljših rešitev, da bi bila naša igra iz tekme v tekmo boljša. Ni treba izgubljati odvečnih besed o kakovosti Sergia Ramosa, Kyliana Mbappeja ali Neymarja. To so že dokazana imena, ki pa tako kot vsa druga potrebujejo pomoč kakovostnih soigralcev. Vsi nas praktično štejejo za glavne favorite za zmago v Ligi prvakov, a povsem vam, da nas čaka vražje težko delo. Tu so številni odlični klubi, ki prežijo na svojo priložnost. Vsak ima svojo računico, zmagovalec tekmovanja pa bo tisti, ki bo zaključno fazo sezone dočakal v najboljši možni formi. Barcelona? Kot sem že dejal, so v obdobju popolne prenove moštva in delovanja kluba sploh. V tem trenutku je kar nekaj klubov boljših od 'Barce', toda nikoli jih ne gre kar tako odpisati. Imajo lepo število odličnih mladih nogometašev, ki že nekaj časa opozarjajo nase. Bomo videli, v vsakem primeru pa jim želim vse dobro," poudarja Messi, ki med drugim pravi, da je potreboval nekaj časa, da se je privadil na dejstvo, da si bosta z nekdanjim gorečim rivalom Sergijem Ramosom po novem delila garderobo.