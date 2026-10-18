Messi vnovič v glavni vlogi: argentinski zvezdnik blesti v ligi MLS

Prvi polčas je pripadel gostom iz Miamija, ki so povedli v 45. minuti, ko je po podaji Luisa Suareza z glavo zadel German Berterame. V nadaljevanju srečanja pa je glavno vlogo na igrišču prevzel Lionel Messi, ki je z dvema zadetkoma v štirih minutah potrdil tretjo zaporedno zmago svojega moštva. Za Argentinca sta bila to že zadetka številka 24 in 25 v letošnji sezoni lige MLS. V 89. minuti je končni izid 3:1 z enajstmetrovke postavil Fafa Picault.