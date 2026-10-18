Messi vnovič v glavni vlogi: argentinski zvezdnik blesti v ligi MLS

Prvi polčas je pripadel gostom iz Miamija, ki so povedli v 45. minuti, ko je po podaji Luisa Suareza z glavo zadel German Berterame. V nadaljevanju srečanja pa je glavno vlogo na igrišču prevzel Lionel Messi, ki je z dvema zadetkoma v štirih minutah potrdil tretjo zaporedno zmago svojega moštva. Za Argentinca sta bila to že zadetka številka 24 in 25 v letošnji sezoni lige MLS. V 89. minuti je končni izid 3:1 z enajstmetrovke postavil Fafa Picault.
Argentinec je z zadetkoma utrdil prvo mesto na lestvici strelcev, kjer ima pet zadetkov prednosti pred drugouvrščenim Petrom Muso, ki je trenutno pri številki 20. Do konca rednega dela sezone bo Miami odigral še štiri tekme, kar daje Messiju možnost, da izenači ali izboljša svoj dosežek iz lanske sezone, ko je redni del končal pri 29 zadetkih.
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