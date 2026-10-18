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Nogomet

Messi vnovič v glavni vlogi: argentinski zvezdnik blesti v ligi MLS

Ljubljana, 18. 10. 2026 08.38 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Lionel Messi

Nogometaši Inter Miamija so v ligi MLS prišli do tretje zaporedne zmage. Levji delež k zmagi floridskega moštva s 3:1 proti Atlanti je znova prispeval prvi zvezdnik Miamija Lionel Messi, ki je v drugem polčasu v razmaku štirih minut dosegel dva zadetka in potrdil zmago svoje ekipe.

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Prvi polčas je pripadel gostom iz Miamija, ki so povedli v 45. minuti, ko je po podaji Luisa Suareza z glavo zadel German Berterame. V nadaljevanju srečanja pa je glavno vlogo na igrišču prevzel Lionel Messi, ki je z dvema zadetkoma v štirih minutah potrdil tretjo zaporedno zmago svojega moštva. Za Argentinca sta bila to že zadetka številka 24 in 25 v letošnji sezoni lige MLS. V 89. minuti je končni izid 3:1 z enajstmetrovke postavil Fafa Picault.

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Argentinec je z zadetkoma utrdil prvo mesto na lestvici strelcev, kjer ima pet zadetkov prednosti pred drugouvrščenim Petrom Muso, ki je trenutno pri številki 20. Do konca rednega dela sezone bo Miami odigral še štiri tekme, kar daje Messiju možnost, da izenači ali izboljša svoj dosežek iz lanske sezone, ko je redni del končal pri 29 zadetkih.

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