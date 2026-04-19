Kaj bi Inter Miami brez Messija? Argentinec znova jeziček na tehtnici

Lionel Messi je zasedbo iz Miamija z uspešno izvedeno enajstmetrovko v 18. minuti popeljal v vodstvo. Da so gostje na odmor odšli z dvema zadetkoma prednosti, pa je v sodnikovem dodatku poskrbel German Bertrame, ki je po predložku Tota Silvettija žogo z glavo preusmeril v mrežo Colorada.
Toda domači nogometaši so se v drugem polčasu vrnili v igro. V manj kot petih minutah so dosegli dva zadetka in dišalo je že po tretjem zaporednem porazu Inter Miamija.
Dobrih deset minut pred koncem rednega dela pa je deljenje točk preprečil Messi. Argentinec je po podaji Rodriga de Paula žogo lepo pripeljal v kazenski prostor in z 20 metrov natančno zaključil ter postavil končni izid 3:2.
Miami je po osmih krogih z enim porazom, tremi remiji in štirimi zmagami pri 15 točkah, kar ga uvršča na skupno sedmo mesto v ligi MLS, v vzhodni konferenci pa zaostaja zgolj za Nashvillom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.