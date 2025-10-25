Svetli način
Nogomet

Messi z dvema zadetkoma Miami popeljal do prve zmage v končnici

Miami, 25. 10. 2025 18.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Lionel Messi čez lužo še naprej kaže izjemne predstave. Le nekaj dni po tem, ko je podaljšal pogodbo z Inter Miamijem, se je v rožnatem dresu znova izkazal in bil z dvema zadetkoma ključni mož za zmago moštva Davida Beckhama, ki je na prvi tekmi končnice lige MLS s 3:1 ugnalo Nashville.

Lionel Messi je pred tekmo z Nashvillom prejel zlati čevelj.
Lionel Messi je pred tekmo z Nashvillom prejel zlati čevelj. FOTO: Profimedia

Lionel Messi je imel že pred prvim sodnikovim žvižgom veliko razlogov za veselje. Le nekaj dni prej je namreč podaljšal pogodbo z Inter Miamijem do leta 2028, poleg tega pa je pred tekmo z Nashvillom prejel zlati čevelj za najboljšega strelca rednega dela sezone lige MLS.

To je za Argentinca sploh prvi zlati čevelj, odkar se je leta 2023 pridružil Inter Miamiju. V rednem delu sezone je na 28 tekmah dosegel 29 golov, kar je najboljši izkupiček v zgodovini ameriške nogometne lige. 

Da je letos zares v izvrstni formi, je znova potrdil tudi na prvi tekmi končnice lige MLS. Proti Nashvillu je zadel že v 19. minuti, ko je z glavo premagal gostujočega vratarja Joeja Willisa

Vodstvo domačih je nato v 62. minuti povišal Messijev rojak Tadeo Allende, v 96. minuti pa je bila desetica Inter Miamija znova natančna. Argentinec je izkoristil veliko napako vratarja Willisa in dokončno odločil obračun. 

Messi je prvi zadetek dosegel z glavo.
Messi je prvi zadetek dosegel z glavo. FOTO: Profimedia

Nashville je sicer globoko v sodnikovem podaljšku dosegel častni gol, ko je Hany Mukhtar iz prostega strela z izjemno natančnostjo zatresel mrežo domačih.

Inter Miami zdaj čakata še dve tekmi z Nashvillom, na prvi pa so si z zmago s 3:1 zagotovili dobro popotnico pred gostovanjem v Tennesseeju. Z istim tekmecem se bodo pomerili še 2. in 8. novembra. 

Argentinec je bil znova ključni mož v vrstah Inter Miamija.
Argentinec je bil znova ključni mož v vrstah Inter Miamija. FOTO: Profimedia

Zmagovalca čaka preboj v četrtfinale lige MLS, srečal pa se bo z boljšim iz obračuna med Cincinnatijem in Columbusom.

