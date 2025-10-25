Messi z dvema zadetkoma Miami popeljal do prve zmage v končnici

Lionel Messi je imel že pred prvim sodnikovim žvižgom veliko razlogov za veselje. Le nekaj dni prej je namreč podaljšal pogodbo z Inter Miamijem do leta 2028, poleg tega pa je pred tekmo z Nashvillom prejel zlati čevelj za najboljšega strelca rednega dela sezone lige MLS.
To je za Argentinca sploh prvi zlati čevelj, odkar se je leta 2023 pridružil Inter Miamiju. V rednem delu sezone je na 28 tekmah dosegel 29 golov, kar je najboljši izkupiček v zgodovini ameriške nogometne lige.
Da je letos zares v izvrstni formi, je znova potrdil tudi na prvi tekmi končnice lige MLS. Proti Nashvillu je zadel že v 19. minuti, ko je z glavo premagal gostujočega vratarja Joeja Willisa.
Vodstvo domačih je nato v 62. minuti povišal Messijev rojak Tadeo Allende, v 96. minuti pa je bila desetica Inter Miamija znova natančna. Argentinec je izkoristil veliko napako vratarja Willisa in dokončno odločil obračun.
Nashville je sicer globoko v sodnikovem podaljšku dosegel častni gol, ko je Hany Mukhtar iz prostega strela z izjemno natančnostjo zatresel mrežo domačih.
Inter Miami zdaj čakata še dve tekmi z Nashvillom, na prvi pa so si z zmago s 3:1 zagotovili dobro popotnico pred gostovanjem v Tennesseeju. Z istim tekmecem se bodo pomerili še 2. in 8. novembra.
Zmagovalca čaka preboj v četrtfinale lige MLS, srečal pa se bo z boljšim iz obračuna med Cincinnatijem in Columbusom.
