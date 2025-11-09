Messi je spet čaral: z 'dvojčkom' Inter prvič v zgodovini popeljal v četrtfinale

Inter je napredoval z 2:1 v zmagah. V naslednjem krogu se bo pomeril s Cincinnatijem, ki je prav tako z 2:1 dobil dvoboj proti Columbus Crewu. Od konferenčnega polfinala dalje v ligi MLS le ena tekma odloča o napredovanju v naslednji del. Gostitelj bo Cincinnati, ki je redni del končal višje na lestvici.
Lani ekipi, ki jo je vodil osemkratni najboljši igralec na svetu Lionel Messi, presenetljivo ni uspelo napredovati dlje od prvega kroga končnice, potem ko je bila najboljša v rednem delu sezone.
