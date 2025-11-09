Svetli način
Nogomet

Messi je spet čaral: z 'dvojčkom' Inter prvič v zgodovini popeljal v četrtfinale

Miami, 09. 11. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 14 minutami

Lionel Messi je dvakrat zadel za Inter Miami, ki je doma s 4:0 premagal Nashville in se uvrstil v drugi krog končnice MLS. Ekipa s Floride bo prvič v svoji zgodovini igrala v četrtfinalu prvenstva MLS oziroma polfinalu vzhodne konference. Messi je zadel v 10. in 39. minuti. Po odmoru je dvakrat zadel tudi Tadeo Allende (73, 76.).

Inter je napredoval z 2:1 v zmagah. V naslednjem krogu se bo pomeril s Cincinnatijem, ki je prav tako z 2:1 dobil dvoboj proti Columbus Crewu. Od konferenčnega polfinala dalje v ligi MLS le ena tekma odloča o napredovanju v naslednji del. Gostitelj bo Cincinnati, ki je redni del končal višje na lestvici.

Lani ekipi, ki jo je vodil osemkratni najboljši igralec na svetu Lionel Messi, presenetljivo ni uspelo napredovati dlje od prvega kroga končnice, potem ko je bila najboljša v rednem delu sezone.

nogomet messi inter miami
Boris Kavčič
09. 11. 2025 14.56
Nazaj v Barco..boljši bo kot oba( Leva in Tores)
ODGOVORI
0 0
