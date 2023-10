Messi z 'dvojčkom' svetovne prvake popeljal do novih treh točk

Svetovni prvaki v nogometu Argentinci so prišli še do četrte zaporedne zmage v kvalifikacijah za mundial 2026, potem ko so gavči na krilih dveh zadetkov Lionela Messija v Limi premagali Peru. Medtem pa so šestkratni prvaki Brazilci doživeli prvi poraz, potem ko so na stadionu Centenerio v Montevideu z 0:2 izgubili proti Urugvajcem. Na lestvici vodi Argentina z 12 točkami, Urugvaj, Brazilija in Venezuela pa imajo po sedem točk.

V južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki, blestijo Argentinci, ki imajo edini popoln izplen. Po zmagah proti Ekvadorju (1:0), Boliviji (3:0) in Paragvaju (1:0) so sinjemodri z 2:0 premagali še Peru in imajo po štirih krogih maksimalnih 12 točk. Oba zadetka za četo Lionela Scalonija je dosegel Lionel Messi (32., 42.), ki je bil uspešen še v 58. minuti, vendar so sodniki ugotovili, da je šlo za prepovedan položaj. "Mislim, da je ta ekipa impresivna, saj ves čas raste. Imamo odlične igralce, imamo zelo poseben slog igre, ki nas krasi. Upajmo, da bomo nadaljevali po tej poti," je po tekmi dejal argentinski kapetan.

Ob koncu tekme je na igrišče naenkrat vdrlo več navijačev, ki so skušali priti do argentinskega zvezdnika. S "preigravanjem" varnostnika je uspelo le enemu. Za razliko od Argentincev so njihovi največji tekmeci Brazilci doživeli prvi poraz. Urugvajci so na polnem stadionu Centenerio v Montevideu zmagali z 2:0 in prvič po 22 letih v medsebojnih obračunih premagali Brazilce. Junak tekme je bil napadalec Liverpoola Darwin Nunez, ki je dosegel gol in podajo.

Še večji udarec za selecao pa je poškodba prvega zvezdnika Neymarja, ki se je poškodoval po dvoboju z Nicolasom de la Cruzom. Brazilski mojster, ki se je to poletje preselil v savdski Al Hilal, si je poškodoval koleno in so ga v joku z igrišča odnesli na nosilih. Brazilija je tekmo končala brez strela na gol.

Na tekmi med Ekvadorjem in Kolumbijo ni bilo golov, največjo priložnost pa so imeli gostje v 61. minuti, ko Luis Diaz ni izkoristil enajstmetrovke. Venezuela je nadaljevala dobre igre in premagala Čile s 3:0. Po zmagoslavju proti Paragvaju in zgodovinskem remiju v Braziliji so zdaj Venezuelci "razbili" Čilence z odlično predstavo Yefersona Sotelda, ki je dosegel gol in dve podaji. Paragvaj je v Asuncionu premagal Bolivijo z 1:0 in dosegel prvo zmago v teh kvalifikacijah, odločilni gol pa je v 69. minuti po lepi akciji dosegel Antonio Sanabri.