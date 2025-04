Messi z Inter Miamijem na pragu izpada iz pokala prvakov

Nogometaši Inter Miamija z Lionelom Messijem na čelu so v polfinalu Pokala prvakov Concacaf presenetljivo izgubili proti Vancouver Whitecapsom. Domači nogometaši so v Kanadi slavili z 2:0 in imajo pred povratno tekmo, ki bo na sporedu 1. maja v Miamiju, lepe možnosti za uvrstitev v finale tekmovanja.