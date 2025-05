Messi z izjemnim golom in podajo preprečil poraz Miamija

Nogometaši Inter Miamija so proti Philadelphii Union že bili na robu četrtega poraza v ameriški ligi MLS, a so predvsem v zadnjih minutah tekme izničili vodstvo domačih s 3:1 in uspeli priti do izenačenja. Večino zaslug za preobrat je imel argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki je v 87. minuti dosegel izjemen zadetek iz prostega strela, v sodnikovem dodatku pa je podal za izenačujoči gol.