Messijev lepotec Barci pomagal do točke: 'To je bila nora tekma'

Barcelonin trener Ernesto Valverdese je odločil za gostovanje pri Villarrealu odpočiti kar nekaj ključnih posameznikov prvega moštva, ki ga ta konec tedna čaka ligaški derbi z Atletico Madridom in nato prva tekma četrtfinala Lige prvakov z Manchester Unitedom. Na klopi so tako na stadionu La Ceramica sedeli branilec Gerard Pique, vezist IvanRakitićin napadalec Lionel Messi, ki so sprva spremljali "sprehod" svojih soigralcev.

TEKMA

Ti so z goloma Philippeja Coutinhain Malcomaže vodili z 2 : 0 in imeli priložnosti za še višje vodstvo, nato pa se je "rumena podmornica" vrnila in znižala izid, v drugem polčasu pa poskrbela za popoln preobrat in z goli Samuela Chukwuezeja, Karla Toka Ekambija, Vicenteja Iborre in Carlosa Bacce od 80. minute vodila s kar 4:2. Po nepotrebni izključitvi Alvara Gonzaleza, ki je za štart s hrbta nad Luisom Suarezomdobil drugi rumeni karton, se je začel povratek Kataloncev: Messi je mojstrsko izvedel še enega v vrsti prostih strelov v zadnjih mesecih, tokrat je žogo s kirurško natančnostjo poslal v vratarjev kot, v zadnjem napadu na tekmi pa je Suarez po podaji iz kota z lepim polvolejem poskrbel za delitev točk.

Prosti strel Messija in polvolej Suareza za končnih 4 : 4 na tekmi Villarreal‒Barcelona: