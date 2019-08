Messi z mikrofonom v roki nagovoril navijače: Ničesar ne obžalujem

Lionel Messi je na domači prijateljski tekmi za pokal Joana Gamperja lani prvič v vlogi prvega kapetana članske ekipe Barcelone navijačem obljubil, da bo s soigralci storil vse, kar je v njegovi moči, da bi se na Camp Nou vrnila "lepa in zaželena" trofeja Lige prvakov. Ostalo je le pri željah, potem ko so Katalonci utrpeli zgodovinski polom na povratni tekmi polfinala Lige prvakov v Liverpoolu ( 0:4 ), a je Messi tudi v nedeljo na Camp Nouu ob zmagi nad Arsenalom (2:1) spet zatrdil, da se bo Barca tudi v prihajajoči sezoni borila za vse lovorike.

"Danes je res težko kaj reči po tem, kar se je zgodilo lani, a ničesar ne obžalujem in spet bom povedal enako. Zaupam v to ekipo, v te igralce, v ta strokovni štab. Ne dvomim, da se bomo spet borili za vse (lovorike, op. a.),"je svoj nagovor odločno in kar malce jezno začel Messi.

De Jong: Nisem si zaslužil nagrade

"Minula sezona se je končala malce grenko zaradi zaključka, a verjamem, da moramo ceniti La Ligo. To je bil osmi naslov v desetih letih. To bi bilo za kateri koli klub nekaj grandioznega. Mora biti tudi za tega. Morda bomo zdaj dojeli, kako težko je to in bomo to znali ceniti. A kot vsi vemo in si vsi želimo: ta klub se vedno bori za vse. Obnovili smo našo željo in vnemo, upamo, da tudi vi. Živela Barca in živela Katalonija!"je še dodal.

Arsenal, ki ligaško sezono v Premier League začne že ta konec tedna, je bil pričakovano trd oreh za domačine, ki so tekmo domačega pokala, poimenovanega po ustanovitelju kluba Hansu (Joanu) Gamperju, začeli brez Messija, Luisa Suareza,Philippa Coutinhain še nekaterih zvezdnikov, so pa priložnost od prve minute dobili novinci Antoine Griezmann, Frenkie de Jongin Norberto Neto. Messi se je pripravam priključil med zadnjimi in je zgolj sedel na klopi, obračun pa je v drugem polčasu odločil izvrsten zadetek Suareza. Za igralca tekme so sicer izbrali De Jonga.

"Nisem pričakoval, da mi bodo to nagrado podelili, saj si je nisem zaslužil. Mislim, da nisem igral dobro, da sem lahko boljši. Nisem odigral moje najboljše tekme,"je pošteno priznal De Jong, v katerega se je očitno Camp Nou zaljubil že na prvi pogled. "Lahko bolje pritiskamo in smo boljši na žogi. Filozofiji Ajaxa in Barce sta enaki. Da si želiš žogo, dobro igraš, gojiš ljubezen do igre, a v razvoju igre so razlike. Moramo se izboljševati,"je še dodal nizozemski vezist.

Predstavitev ekipe Barcelone za sezono 2019/20: