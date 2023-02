Messi z mojstrovino v sodnikovem podaljšku priboril zmago PSG-ju

PSG, ki v zadnjem času ne blesti, je bil v 24. krogu francoskega prvenstva proti Lillu blizu četrtega zaporednega poraza. Gostje so namreč od 69. do 87. minute vodili, potem pa sta za preobrat poskrbela zvezdnika Kylian Mbappe, ki je izenačil, in Lionel Messi, ki je z zadetkom iz prostega strela Parižanom zagotovil zmago.

Parižani, ki so sredi tedna v Ligi prvakov na prvi tekmi osmine finala izgubili proti Bayernu ter tako doživeli tretji poraz zapovrstjo v vseh tekmovanjih, so se proti Lillu želeli izogniti še četrtemu zaporednemu neuspehu, kar bi se jim zgodilo prvič po letu 2000. Tekmo so dobro odprli, po podaji Neymarja je v 11. minuti zadel Kylian Mbappe. Brazilec pa je bil avtor drugega zadetka domačih, v 17. minuti mu je podal Vitinha. A gosti so se hitro vrnili v igro, v 24. minuti je za 2:1 poskrbel Bafode Diakite. Jonathan David je izenačil za Lille v 58. minuti z bele pike, s tem pa je dosegel svoj 15. gol sezone in se pridružil Folarinu Balogunu iz Reimsa na vrhu strelske lestvice. Njegov soigralec Jonathan Bamba je v 59. minuti Parižane pahnil na rob novega poraza. A se je PSG izvlekel. Najprej je po zaslugi drugega Mbappejevega zadetka (87.) iztržil izenačenje, a se Lionel Messi s tem ni strinjal in globoko v sodnikovem podaljšku (v 95. minuti) z zadetkom iz prostega strela poskrbel, da so vse tri točke ostale v Parizu. Mbappe se je s tem pridružil Davidu in Balogunu pri 15 golih v sezoni, Neymar, ki je igro zaradi poškodbe gležnja zapustil na nosilih v 51. minuti, pa je pri 13 golih in 11 podajah, s čimer je prvi asistent lige. Drugi asistent je Messi z desetimi, Argentinec ima na svojem računu tudi 11 golov. Danes so še tekme Brest – Monaco, Lorient – Ajaccio, Rennes – Clermont, Troyes – Montpellier, Lens – Nantes in Toulouse – Marseille. V petek je Auxerre z 2:1 premagal Lyon, v soboto pa je najprej zasedba iz Nice igrala 0:0 z Reimsom, Strasbourg pa je z 2:1 premagal zadnjeuvrščeni Angers, pri katerem je Miha Blažič igral do 63. minute.