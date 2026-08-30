Messi z novo maestralno predstavo pomagal Miamiju do zgodovinske zmage

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Lionel Messi je dvakrat zadel iz igre, svoje mojstrstvo pa je dokazal pri dveh golih s prostih strelov. Enkrat se je Argentinec vpisal tudi med podajalce, ko je zadel Urugvajec Luis Suarez. Inter Miami, ki se je veselil prve zmage po petih tekmah, v ligi MLS tekmecu še nikoli ni zabil sedmih golov.

Lionel Messi FOTO: Profimedia

"V teh trenutkih moramo uživati. Je človek, igralec, ki piše zgodovino nogometa," je o Messiju dejal njegov soigralec Casemiro. V vzhodni konferenci je Inter zdaj na drugem mestu za Nashvillom.

Dejavna sta bila tudi oba Slovenca v ligi. David Brekalo je z Orlandom iztržil remi 3:3 na gostovanju pri Minnesoti United, Žan Kolmanič pa je vstopil v igro v 63. minuti, njegov Austin pa je z 2:1 ugnal Portland. Orlando je trenutno na osmem mestu vzhodne konference, Austin je na zahodu 12.