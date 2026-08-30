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Nogomet

Messi z novo maestralno predstavo pomagal Miamiju do zgodovinske zmage

Miami, 30. 08. 2026 11.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Lionel Messi

Nogometaši Inter Miamija so v ameriški nogometni ligi MLS po štirih porazih in remiju na zadnjih petih tekmah vendarle prišli do zmage. Levji delež je znova prispeval prvi zvezdnik moštva Lionel Messi, ki je pri zmagi s 7:1 svoje ekipe proti Montrealu prispeval štiri gole in asistenco in s tem nogometnemu svetu dokazal, da kljub 39 letom Argentinec še vedno lahko prikazuje vrhunske predstave.

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Lionel Messi je dvakrat zadel iz igre, svoje mojstrstvo pa je dokazal pri dveh golih s prostih strelov. Enkrat se je Argentinec vpisal tudi med podajalce, ko je zadel Urugvajec Luis Suarez. Inter Miami, ki se je veselil prve zmage po petih tekmah, v ligi MLS tekmecu še nikoli ni zabil sedmih golov.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

"V teh trenutkih moramo uživati. Je človek, igralec, ki piše zgodovino nogometa," je o Messiju dejal njegov soigralec Casemiro. V vzhodni konferenci je Inter zdaj na drugem mestu za Nashvillom.

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Dejavna sta bila tudi oba Slovenca v ligi. David Brekalo je z Orlandom iztržil remi 3:3 na gostovanju pri Minnesoti United, Žan Kolmanič pa je vstopil v igro v 63. minuti, njegov Austin pa je z 2:1 ugnal Portland. Orlando je trenutno na osmem mestu vzhodne konference, Austin je na zahodu 12.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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