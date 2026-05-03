Messi zabil za 3:0, nato nemočno spremljal preobrat Slovenčevega Orlanda

Inter Miami se v vzhodni konferenci lige MLS bori za vrh, poraz proti Orlandu pa bo Lionela Messija in druščino bolel veliko več kot le izgubljene tri točke. Miami je pred domačimi navijači povedel že v četrti minuti, ko je zabil Ian Fray. V 25. minuti je prednost na 2:0 po podaji Messija povišal Telasco Segovia. Devet minut pozneje je sledil tretji gol, po podaji Luisa Suareza ga je zabil prav Messi.
Nato pa je sledila katastrofalna predstava moštva iz Miamija. Gol Martina Ojede v 39. minuti je dal upanje gostom iz Orlanda, v drugem polčasu pa so sledili še trije goli v mreži domačega vratarja. Še dva, v 68. in 78. minuti, je za hat-trick zabil Ojeda. Nato je v 87. minuti v igro vstopil slovenski nogometaš David Brekalo. Odločilni sedmi gol na tekmi pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka zabil Tyrese Spicer, podajalec je bil junak tekme Ojeda.
Major League Soccer (MLS) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot del zaveze za gostovanje svetovnega prvenstva leta 1994. V zadnjih letih liga pridobiva na prepoznavnosti in kakovosti, saj privablja številne svetovno znane nogometne zvezdnike, ki v ZDA nadaljujejo svoje kariere, s čimer se povečuje zanimanje za ta šport v regiji, kjer tradicionalno prevladujejo drugi športi.
Izraz 'remontada' izhaja iz španščine in dobesedno pomeni 'povratek' ali 'preobrat'. V nogometnem svetu se uporablja za opis situacije, ko ekipa po visokem zaostanku v skupnem seštevku ali med samo tekmo uspe nadoknaditi razliko in na koncu zmagati ali napredovati. Pojem je postal izjemno popularen po legendarnih preobratih v Ligi prvakov, kjer so ekipe uspele izničiti na videz neulovljivo prednost nasprotnika.
Lionel Messi je argentinski nogometaš, ki je večino svoje kariere preživel pri španskem klubu FC Barcelona. Znan je po svoji izjemni tehniki, viziji na igrišču, sposobnosti preigravanja in doseganju golov. V svoji karieri je osvojil rekordno število zlatih žog (Ballon d'Or) in številne klubske ter reprezentančne lovorike, vključno s svetovnim prvenstvom leta 2022. Zaradi svoje konstantnosti in sposobnosti, da samostojno odloči tekme, ga mnogi strokovnjaki in navijači uvrščajo v sam vrh najboljših igralcev vseh časov.
