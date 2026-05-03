Messi zabil za 3:0, nato nemočno spremljal preobrat Slovenčevega Orlanda

Inter Miami se v vzhodni konferenci lige MLS bori za vrh, poraz proti Orlandu pa bo Lionela Messija in druščino bolel veliko več kot le izgubljene tri točke. Miami je pred domačimi navijači povedel že v četrti minuti, ko je zabil Ian Fray. V 25. minuti je prednost na 2:0 po podaji Messija povišal Telasco Segovia. Devet minut pozneje je sledil tretji gol, po podaji Luisa Suareza ga je zabil prav Messi.

Nato pa je sledila katastrofalna predstava moštva iz Miamija. Gol Martina Ojede v 39. minuti je dal upanje gostom iz Orlanda, v drugem polčasu pa so sledili še trije goli v mreži domačega vratarja. Še dva, v 68. in 78. minuti, je za hat-trick zabil Ojeda. Nato je v 87. minuti v igro vstopil slovenski nogometaš David Brekalo. Odločilni sedmi gol na tekmi pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka zabil Tyrese Spicer, podajalec je bil junak tekme Ojeda.