Messi zadel in se poklonil Maradoni ob remiju Argentine

Domačini so do enajstmetrovke prišli po prekršku nad InterjevimLautarom Martinezom, ki ga je storilGuillermo Maripan. V čilskem taboru so po odločitvi izbruhnili glasni protesti, posredoval je celo VAR, a je glavni sodnik ostal pri prvotni odločitvi.Lionel Messi je nato z bele točke nekdanjega soigralca pri Barceloni Claudia Bravaposlal v napačno smer in zanesljivo zadel za 1:0.

Do izenačenja je prišlo v 36. minuti. Po predložku s prostega strela je na drugi vratnici žogo preusmeril Gary Medel, Alexis Sanchezpa jo je povsem osamljen le še porinil v nebranjeni del mreže. V drugem delu se izid ni več spreminjal. To je bil drugi remi Argentine v kvalifikacijah, a je na lestvici za zdaj še vedno na drugem mestu. Za doslej stoodstotno Brazilijo, ki bo tekmo proti "vročemu" Ekvadorju odigrala v petek, zaostaja za točko.

Spomenik in posebne majice

Pred stadionom Santiago del Estero v Buenos Airesu so pred tekmo odkrili spomenik Diegu Armandu Maradoni."Čudno je bilo, da ga ni bilo tu, zagotovo pa je bil z nami, saj vemo, koliko mu je reprezentanca pomenila," je dejal Messi, ki je nosil majico z Maradonovim likom na prsih. To je bila obenem sploh prva tekma argentinske izbrane vrste, odkar je novembra lani preminila ena največjih legend svetovnega nogometa.