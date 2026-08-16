Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mini kriza Messija: Argentinec zapravil tretjo zaporedno enajstmetrovko

Nashville, 16. 08. 2026 15.15 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Lionel Messi

Lionel Messi se je po nedavni smrti očeta Jorgeja drugič vrnil na nogometna igrišča, kjer je doživel še drugi zaporedni poraz svoje ekipe. Nogometaši Inter Miamija so tokrat klonili v derbiju kroga na gostovanju pri vodilnem Nashvillu, ki je bil na domačem igrišču boljši s 4:1. Tekmo sta zaznamovali velika napaka vratarja Miamija Rocca Riosa Nove in tretja zaporedna zgrešena enajstmetrovka Messija.

Lionel Messi je serijo zaporedno zgrešenih enajstmetrovk začel na nedavno končanem svetovnem prvenstvu, ko je najprej zgrešil z bele točke proti Avstriji v skupinskem delu tekmovanja, nato pa je 39-letniku strel z enajstmetrovke v osmini finala obranil vratar Egipta Mostafa Shobeir. Novo, že tretjo zaporedno enajstmetrovko je Argentinec tokrat zapravil v dresu Inter Miamija proti Nashvillu pri zaostanku svoje ekipe z 1:0. Po podatkih ESPN-a se je Messiju prvič po letu 2014 zgodilo, da ni uspel doseči zadetka iz enajstmetrovke.

Preberi še Tako je finale videl Vinčić: FIFA objavila osupljive posnetke

Messi je z zelo slabim strelom domačemu vratarju Brianu Schwakeju omogočil, da je njegov strel ubranil. Odbitek je sicer v mrežo pospravil Sergio Reguilon, a njegov zadetek je bil zaradi prehitrega vstopa v kazenski prostor razveljavljen. Argentinski virtuoz se je sicer oddolžil v zaključku prvega polčasa, ko je podal za izenačujoči zadetek, ki ga je dosegel Telasco Segovia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gromozanska napaka Riosa Nove zapečatila usodo Miamija

Kljub ugodnemu izidu, s katerim je Miami odšel na odmor med polčasoma, so se vse sanje o morebitni zmagi razblinile na začetku drugega polčasa. Domače moštvo je prek Hanyja Mukhtarja in Sama Surridgea v uvodnih enajstih minutah drugega polčasa ponovno povedlo in sanje o pozitivnem razpletu ob koncu tekme za Messija in njegove soigralce so se razblinile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadnji žebelj v krsto nogometašev Miamija je zadal kar njihov vratar Rocco Rios Novo, ki je storil hudo napako v obrambi in s tem omogočil nasprotnemu napadalcu Mukhtarju, da je dosegel drugi in hkrati zadnji zadetek na tekmi. Končni rezultat je bil 4:1 za Nashville.

Moštvo iz ameriške zvezne države Tennessee je tako z zmago na derbiju kroga še povečalo svojo prednost pred Miamijem v ligi MLS, ki sedaj znaša pet točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
lionel messi inter miami enajstmetrovka Nashville

Tako je finale videl Vinčić: FIFA objavila osupljive posnetke

24ur.com Messi se je vrnil z (lepim) golom, a Miami je zgolj remiziral
24ur.com Messi z izjemnim golom in podajo preprečil poraz Miamija
24ur.com Pri Miamiju so se oddahnili: Messi naj ne bi bil huje poškodovan
24ur.com Nova izjemna predstava Messija: dva izvrstna zadetka za napredovanje Inter Miamija
24ur.com Kaj bi Inter Miami brez Messija? Argentinec znova jeziček na tehtnici
24ur.com Cristiano in Lionel sta znova blestela, eden s 'škarjicami', drugi s podajami
24ur.com Messi je nazaj: čista 'desetka' argentinskega genija v pokalu
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joško s Krasa
16. 08. 2026 16.58
Zgrešene enajstmetrovke so njegov hobi.
Odgovori
+1
1 0
HardKore
16. 08. 2026 16.00
Gotof je
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897