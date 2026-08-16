Mini kriza Messija: Argentinec zapravil tretjo zaporedno enajstmetrovko

Lionel Messi je serijo zaporedno zgrešenih enajstmetrovk začel na nedavno končanem svetovnem prvenstvu, ko je najprej zgrešil z bele točke proti Avstriji v skupinskem delu tekmovanja, nato pa je 39-letniku strel z enajstmetrovke v osmini finala obranil vratar Egipta Mostafa Shobeir . Novo, že tretjo zaporedno enajstmetrovko je Argentinec tokrat zapravil v dresu Inter Miamija proti Nashvillu pri zaostanku svoje ekipe z 1:0. Po podatkih ESPN-a se je Messiju prvič po letu 2014 zgodilo, da ni uspel doseči zadetka iz enajstmetrovke.

Messi je z zelo slabim strelom domačemu vratarju Brianu Schwakeju omogočil, da je njegov strel ubranil. Odbitek je sicer v mrežo pospravil Sergio Reguilon , a njegov zadetek je bil zaradi prehitrega vstopa v kazenski prostor razveljavljen. Argentinski virtuoz se je sicer oddolžil v zaključku prvega polčasa, ko je podal za izenačujoči zadetek, ki ga je dosegel Telasco Segovia .

Kljub ugodnemu izidu, s katerim je Miami odšel na odmor med polčasoma, so se vse sanje o morebitni zmagi razblinile na začetku drugega polčasa. Domače moštvo je prek Hanyja Mukhtarja in Sama Surridgea v uvodnih enajstih minutah drugega polčasa ponovno povedlo in sanje o pozitivnem razpletu ob koncu tekme za Messija in njegove soigralce so se razblinile.

Zadnji žebelj v krsto nogometašev Miamija je zadal kar njihov vratar Rocco Rios Novo, ki je storil hudo napako v obrambi in s tem omogočil nasprotnemu napadalcu Mukhtarju, da je dosegel drugi in hkrati zadnji zadetek na tekmi. Končni rezultat je bil 4:1 za Nashville.

Moštvo iz ameriške zvezne države Tennessee je tako z zmago na derbiju kroga še povečalo svojo prednost pred Miamijem v ligi MLS, ki sedaj znaša pet točk.