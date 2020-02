Messi zapušča Barco? 'Cristiano in Leo lahko igrata skupaj'

"Messi je izjemen nogometaš, zelo dobro se ima v Barceloni, tam je že vse od 13. leta in živi s svojo družino. Težko verjetno je, da bi odšel, toda ne nemogoče," je v pogovoru za italijanski Radio anch’io sport orisal Braida, potem ko so pred dnevi italijanski mediji začeli pisati o tem, da je v Messijevi pogodbi klavzula, ki mu dovoljuje odhod iz Barcelone že po koncu aktualne sezone.Potem ko se je Messi javno zoperstavil kritikam zdajšnjega športnega direktorja in nekdanjega soigralca Erica Abidala, so se govorice o morebitnem Messijevem odhodu iz Barcelone še okrepile.

'Cristiano in Leo lahko igrata skupaj'

V kolikor bi Messi pokazal naklonjenost odhodu, naj bi se po besedah Braide zanj lahko resno ogreli klubi iz Anglije (Manchester City) in Italije, vključno z Juventusom, kjer že igra Cristiano Ronaldo. "Sta tako zelo dobra nogometaša, da bi lahko z dobrim trenerjem funkcionirala tudi skupaj. Lahko igrata skupaj," je povedal Braida. Ta meni, da bo Barcelona imela veliko težav v osmini finala z Napolijem (tekmo si boste lahko ogledali tudi na Kanalu A in VOYO, in sicer 25. feburarja ob 20.40). "Barcelona ima veliko težav na gostovanjih. Napoli ima lepo priložnost, da premaga Barco na San Paolu. Ne bo lahko, toda po mojem mnenju ima Barcelona veliko težav, še posebej v obrambi. Ni naključje, da je izgubila toliko tekem v tej sezoni," je zaključil Braida.