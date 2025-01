Messi zavrnil povabilo predsednika Bidna in ujezil Američane

Številni Američani so sedaj ogorčeni nad Messijevim dejanjem, nekateri pa celo menijo, da niti ne bi smel prejeti te medalje. "Bilo je smešno in čudno dodeliti to nagrado Messiju. Ampak, če si že izbra, potem vsaj najdi način, da se pojaviš v Washingtonu," je zapisal nekdanji ameriški nogometni reprezentant Alexi Lalas .

Za razliko od Messija so nagrado prevzeli nekdanji košarkar Johnson, filmski igralec Denzel Washington, političarka Hillary Clinton, pevec skupine U2 Bono in ostali.

Predsednik Biden verjame, da veliki voditelji ohranjajo vero, dajejo vsem poštene možnosti in postavljajo spodobnost nad vse. "Teh 19 posameznikov je odličnih voditeljev, ki so naredili Ameriko in svet boljši kraj. So odlični voditelji, ker so dobri ljudje, ki so izjemno prispevali k svoji državi in svetu," so še zapisali v sporočilu Bele hiše.