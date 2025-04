Messi čas zavrtel nazaj in z dvema zadetkoma Inter Miami popeljal v polfinale

Lionel Messi je v izjemnem večeru vnovič pokazal, da ima še vedno strast do igre in agresivnost, ki je potrebna za bitko in zmage, so še zapisali pri AFP.

V zadnjih minutah sodniškega dodatka je Messi lovil tekmece in jim postavljal izzive, medtem ko je njegova ekipa skoraj čakala na zmago. To je bil prikaz, zaradi katerega je njegov trener in nekdanji soigralec pri Argentini in Barceloni Javier Mascherano napadalca opisal kot "dušo" ekipe.

"Je fant, ki je naredil že vse v nogometu, je največji v zgodovini in še naprej vsem daje zgled, kako tekmovati," je po tekmi dejal Mascherano.

"Do zadnjega dne, ko bo igral na igrišču, si bo želel zmagovati in za zmago bo naredil tudi nemogoče. In ne gre samo za željo po tem, moraš biti tudi sposoben, in vsekakor ima to sposobnost," je dejal.