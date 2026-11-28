Na prvi tekmi na Floridi je Columbus presenetljivo slavil s 3:0. Zasedba Miamija, katere solastnik je David Beckham, je sinoči skušala rešiti sezono. Pred tem je namreč izpadla v osmini finala lige prvakov Concacafa in že v skupinskem delu domačega pokalnega tekmovanja.

Edina lovorika, ki jo je Miami letos osvojil, je bil pokal, za katerega se vsako leto pomerita prvaka lige MLS in mehiške lige. Lionel Messi, najboljši strelec rednega dela lige MLS, je že drugič izpadel v prvem krogu končnice; v njej je sicer nastopil trikrat. Leta 2024 je Miami izpadel proti ekipi Atlanta United, lani pa osvojil svoj prvi naslov prvaka.