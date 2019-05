Mbappe ostal prekratek, Messi znova evropski vladar brez konkurence

Večina evropskih nogometnih lig je končala s sezono, včeraj so jo zaključili v Franciji, kjer je imel Kylian Mbappe možnost, da ulovi Lea Messija. Za to bi potreboval štiri gole, francoski up je dosegel en gol (ob porazu proti Riemsu) in končal pri 33 golih v francoskem prvenstvu, Messi jih je dosegel 36. Zadnji krog čaka samo še nogometaše v Serie A, v konkurenci je Fabio Quagliarella iz Sampdorie, ki je na tretjem mestu, a ne more višje.