Messi znova najboljši na svetu, nagrada za najlepši gol v roke amputirancu Oleksyju

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je že sedmo leto zapored podelila nagrade najboljšim nogometašem, nogometašicam in nogometnim trenerjem na svetu. Še drugič je nagrado za najboljšega nogometaša na svetu domov odnesel Lionel Messi, ki se je tako z dvema tovrstnima nagradama pridružil Cristianu Ronaldu in Robertu Lewandowskemu. Za najboljšega trenerja v minulem letu je bil izbran Messijev soimenjak in selektor Argentine Lionel Scaloni, nagrada za najlepši zadetek v minulem letu pa je romala v roke amputiranca Marcina Oleksyja. Najboljša ženska nogometašica je še drugič zapored postala Barcelonina Alexia Putellas.

Lionel Messi, ki je lani z Argentino postal svetovni prvak, je po izboru Fife najboljši nogometaš leta 2022. To nagrado mu je uspelo osvojiti drugič v karieri, prvič jo je namreč v roke dobil leta 2019. Kapetanu Argentine sta sicer v ožjem izboru konkurirala njegov klubski kolega Kylian Mbappe in francoski napadalec Karim Benzema.

Prejemniki nagrade The Best FIFA Men's Player po letih: 2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2018 - Luka Modrić (Real Madrid) 2019 - Lionel Messi (Barcelona) 2020 - Robert Lewandowski (Bayern München) 2021 - Robert Lewandowski (Bayern München) 2022 - Lionel Messi (PSG)

"Zame je to izjemna čast in vesel sem, da sem spet tu. Rad bi se zahvalil soigralcem tako pri klubu kot seveda v reprezentanci ter izjemnemu trenerju Scaloniju. Ta nagrada je tudi njihova. Hkrati je to nagrada za vse, kar smo naredili z Argentino. Za nami je noro leto, izpolnili smo naše sanje, in s ponosom lahko rečem, da sem dosegel naječji uspeh v moji karieri," je v nagovoru ob sprejemu nagrade dejal Messi.

Nagrada za najboljšega vratarja je romala v roke Emiliana Martineza, ki je prispeval levji delež k zmagi Argentine na minulem SP. Član angleškega prvoligaša Aston Ville se je za osvojitev nagrade otresel Yassineja Bounouja in Thibauta Courtoisa.

Prejemniki nagrade The Best FIFA Men's Goalkeeper po letih: 2017 - Gianluigi Buffon (Juventus) 2018 - Thibaut Courtois (Real Madrid) 2019 - Alisson (Liverpool) 2020 - Manuel Neuer (Bayern München) 2021 - Edouard Mendy (Chelsea) 2022 - Emiliano Martinez (Aston Villa)

Tudi nagrada za najboljšega trenerja je šla v roke Argentinca. Prejel jo je argentinski selektor Lionel Scaloni, ki bo na klopi Gavčev ostal vsaj do leta 2026.

Prejemniki nagrade The Best FIFA Men's Coach po letih: 2016 - Claudio Ranieri (Leicester City) 2017 - Zinedine Zidane (Real Madrid) 2018 - Didier Deschamps (Francija) 2019 - Jürgen Klopp (Liverpool) 2020 - Jürgen Klopp (Liverpool) 2021 - Thomas Tuchel (Chelsea) 2022 - Lionel Scaloni (Argentina)

Verjetno je le redko kdo pred nominacijo slišal za Marcina Oleksyja. Gre za poljskega nogometaša, ki so mu zaradi nesreče amputirali nogo. To pa Oleksyja ni zaustavilo, da ne bi v začetku novembra lani na tekmi Stal Rseszowa proti Warti Poznan dosegel neverjeten zadetek s škarjicami, pri katerih je ravnotežje obdržal s pomočjo bergle. Po uspešno izvedeni mojstrovini mu je čestital celo sloviti rojak Robert Lewandowski, posnetek gola pa je hitro zaobšel družbena omrežja, spregledati ga niso mogli niti pri Fifi. In sedaj je Oleksy tudi dobitnik t.i. Puškaš nagrade za najboljši gol leta 2022. Njegov gol je zmagal v težki konkurenci, v kateri sta bila še gol Dimitrija Payeta proti PAOK-u in Richarlisona proti Srbiji.

Prejemniki nagrade FIFA Puskas Award po letih: 2016 - Mohd Faiz Subri (Penang) vs Pahang 2017 - Olivier Giroud (Arsenal) vs Crystal Palace 2018 - Mohamed Salah (Liverpool) vs Everton 2019 - Daniel Zsori (Debrecen) vs Ferencvaros 2020 - Son Heung-min (Tottenham) vs Burnley 2021 - Erik Lamela (Tottenham) vs Arsenal 2022 - Marcin Oleksy (Stal Rseszow) vs Warta Poznan

Najboljša ženska nogometašica je še drugo leto zapored postala Alexia Putellas, ki je lani v Španiiji z Barcelono osvojila dvojček (prvenstvo in pokal) ter bila ključna pri Barcelonini uvrstitvi v finale Lige prvakov, kjer je tudi zadela, čeprav je Barca na koncu klonila proti Lyonu.

Prejemnice nagrade The Best FIFA Women's Player po letih: 2016 - Carli Lloyd (Houston Dash) 2017 - Lieke Martens (Rosengard, Barcelona) 2018 - Marta (Orlando Pride) 2019 - Megan Rapinoea (Reign FC) 2020 - Lucy Bronze (Lyon, Manchester City) 2021 - Alexia Putellas (Barcelona) 2022 - Alexia Putellas (Barcelona)

Najboljša vratarka med dekleti je postala Mary Earps, ki se je lani z Anglijo na domačih tleh razveselila močno želenega naslova evropskih prvakinj.

Prejemnice nagrade The Best FIFA Women's Goalkeeper po letih: 2019 - Sari van Veenendaal (Arsenal, Atletico Madrid) 2020 - Sarah Bouhaddi (Lyon) 2021 - Christiane Endler (PSG, Lyon) 2022 - Mary Earps (Manchester United)

Še tretjič v zgodovini pa je najboljša trenerka v ženskem nogometu postala Nizozemka Sarina Wiegman, ki je Levinje popeljala do naslova evropskih prvakinj.

Prejemnice nagrade The Best FIFA Women's Coach po letih: 2016 - Silvia Neid (Nemčija) 2017 - Sarina Wiegman (Nizozemska) 2018 - Reynald Pedos (Lyon) 2019 - Jill Ellis (ZDA) 2020 - Sarina Wiegman (Nizozemska) 2021 - Emma Hayes (Chelsea) 2022 - Sarina Wiegman (Anglija)

Na začetku prireditve so se zbrani nogometaši, trenerji, nogometni funkiconarji in legende tega športa poklonili tudi enemu najboljših nogometašev vseh časov, lani preminulemu Peleju. Njegov rojak Ronaldo je vdovi Marcii Cibele Aoki predal posebno nagrado. Fifa je poleg tega podelila še nagrado za fair play, ki jo je prejel Luka Lochoshvili, ker je ob nesrečnem trku s hitrim razmišljanjem rešil življenje igralcu nasprotnega moštva Georgu Teiglu in nagrado za najboljše navijače, ki so jo prejeli navijači Argentine. Razglašeni sta bili tudi idealni enajsterici Fife za leto 2022, ki jih izbere svetovna reprezentativna organizacija nogometašev (FIFPro) v kateri je več kot 65.000 profesionalnih nogometašev. Pri moških so se v njej znašli vratar Thibaut Curtois, branilci Achraf Hakimi, Joao Cancelo in Virgil van Dijk, vezisti Kevin de Bruyne, Luka Modrić, Casemiro in Lionel Messi ter napadalci Kylian Mbappe, Erling Haaland in Karim Benzema. V žensko idealno ekipo leta 2022 pa so se uvrstile vratarka Christiane Endler, branilke Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson in Wendie Renard, igralke sredine igrišča Alexia Putellas, Keira Walshin Lena Oberdorf ter napadalke Alex Morgan, Sam Kerr in Beth Mead.