Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Messi znova odločil tekmo: pri 39 letih še naprej navdušuje v MLS

Los Angeles, 02. 11. 2026 11.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Lionel Messi

Lionel Messi je bil ponovno osrednji junak Inter Miamija. Argentinski zvezdnik je dosegel zmagoviti zadetek v 83. minuti gostovanja pri New England Revolutionu, kjer je njegova ekipa v predzadnjem krogu rednega dela lige MLS slavila z 2:1. Messi je sodeloval tudi pri izenačujočem zadetku in bil tako neposredno udeležen pri obeh golih svojega moštva.

Inter Miami se je s to zmago povzpel na drugo mesto vzhodne konference z 59 točkami, eno več od New Englanda. Ob tem si je zagotovil tudi nastop v CONCACAF Champions Cupu 2027, tekmovanju najboljših klubov Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Najprej podaja, nato še odločilen gol

Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v 53. minuti pa so povedli domači. Daniel Gazdag je po podajah Ilaya Feingolda in Peytona Millerja z desnico premagal vratarja Dayna St. Claira. Inter Miami je izenačil v 69. minuti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Akcijo je začel Telasco Segovia, ki je žogo poslal v kazenski prostor, Lionel Messi pa jo je z glavo podaljšal do Germana Berterameja. Mehiški napadalec je prav tako z glavo zatresel mrežo in dosegel svoj deseti ligaški zadetek v sezoni.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Odločitev je padla v 83. minuti. Luis Suarez je podal do Messija pred kazenskim prostorom, Argentinec pa se je prebil med tremi nasprotnimi igralci, kombiniral s Segovio in z natančnim strelom po tleh premagal vratarja Matta Turnerja. Za Messija je bil to že 26. prvenstveni gol v tej sezoni, s katerim je še utrdil vodstvo na lestvici najboljših strelcev lige MLS.

Pri 39 letih sodeloval pri 42 zadetkih

Messi tudi v letošnji sezoni beleži izjemne številke. V MLS je dosegel 26 golov in prispeval 16 podaj, kar pomeni, da je neposredno sodeloval pri kar 42 zadetkih Inter Miamija. Argentinec je najboljši strelec prvenstva, po številu podaj pa si deli drugo mesto. Pred najbližjim zasledovalcem ima kar devet neposrednih sodelovanj pri zadetkih prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Proti New Englandu je prekinil niz dveh tekem brez gola ali podaje ter znova dokazal, kako pomemben je za svojo ekipo.

Inter Miami tudi do mednarodnega tekmovanja

Zmaga je imela velik pomen tudi za nadaljevanje sezone Inter Miamija. Poleg uvrstitve v CONCACAF Champions Cup ostaja moštvo v boju za čim boljše izhodišče pred končnico MLS.

Preberi še Debata končana? Ronaldo osvojil najboljšo zlato žogo vseh časov

Do konca rednega dela sezone Inter Miami čaka še domača tekma proti Charlotte FC, medtem ko bo New England gostoval pri Orlando Cityju. Drugouvrščena ekipa vzhodne konference si bo zagotovila prednost domačega igrišča v morebitnem konferenčnem polfinalu. 

Lionel Messi in Luis Suarez
Lionel Messi in Luis Suarez
FOTO: Profimedia

Messi se je Inter Miamiju pridružil poleti 2023 po odhodu iz Paris Saint-Germaina. Tudi pri 39 letih ostaja eden najbolj dominantnih igralcev ameriške lige in eden ključnih razlogov za uspehe kluba iz Floride.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet mls miami messi

Slovenec izgubil živce, se zapodil za sodnikom in prejel rdeči karton

24ur.com Messi ruši mejnike: nova lovorika in jubilejni 100 gol za Inter Miami
24ur.com Messi z novo maestralno predstavo pomagal Miamiju do zgodovinske zmage
24ur.com Messi po veličastnem sprejemu na Monumentalu dosegel 800. gol v karieri
24ur.com Takojšen učinek: Messi z goloma Inter popeljal v izločilne boje
24ur.com Messi vnovič v glavni vlogi: argentinski zvezdnik blesti v ligi MLS
24ur.com Messi navdušil s prvencem v dresu novega kluba
24ur.com Messi znova spisal zgodovino: še drugič zapored najkoristnejši igralec MLS
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022