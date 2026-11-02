Messi znova odločil tekmo: pri 39 letih še naprej navdušuje v MLS

Inter Miami se je s to zmago povzpel na drugo mesto vzhodne konference z 59 točkami, eno več od New Englanda. Ob tem si je zagotovil tudi nastop v CONCACAF Champions Cupu 2027, tekmovanju najboljših klubov Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Najprej podaja, nato še odločilen gol

Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v 53. minuti pa so povedli domači. Daniel Gazdag je po podajah Ilaya Feingolda in Peytona Millerja z desnico premagal vratarja Dayna St. Claira. Inter Miami je izenačil v 69. minuti.

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Akcijo je začel Telasco Segovia, ki je žogo poslal v kazenski prostor, Lionel Messi pa jo je z glavo podaljšal do Germana Berterameja. Mehiški napadalec je prav tako z glavo zatresel mrežo in dosegel svoj deseti ligaški zadetek v sezoni.

Lionel Messi FOTO: Profimedia

Odločitev je padla v 83. minuti. Luis Suarez je podal do Messija pred kazenskim prostorom, Argentinec pa se je prebil med tremi nasprotnimi igralci, kombiniral s Segovio in z natančnim strelom po tleh premagal vratarja Matta Turnerja. Za Messija je bil to že 26. prvenstveni gol v tej sezoni, s katerim je še utrdil vodstvo na lestvici najboljših strelcev lige MLS.

Pri 39 letih sodeloval pri 42 zadetkih

Messi tudi v letošnji sezoni beleži izjemne številke. V MLS je dosegel 26 golov in prispeval 16 podaj, kar pomeni, da je neposredno sodeloval pri kar 42 zadetkih Inter Miamija. Argentinec je najboljši strelec prvenstva, po številu podaj pa si deli drugo mesto. Pred najbližjim zasledovalcem ima kar devet neposrednih sodelovanj pri zadetkih prednosti.

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Proti New Englandu je prekinil niz dveh tekem brez gola ali podaje ter znova dokazal, kako pomemben je za svojo ekipo.

Inter Miami tudi do mednarodnega tekmovanja

Zmaga je imela velik pomen tudi za nadaljevanje sezone Inter Miamija. Poleg uvrstitve v CONCACAF Champions Cup ostaja moštvo v boju za čim boljše izhodišče pred končnico MLS.

Do konca rednega dela sezone Inter Miami čaka še domača tekma proti Charlotte FC, medtem ko bo New England gostoval pri Orlando Cityju. Drugouvrščena ekipa vzhodne konference si bo zagotovila prednost domačega igrišča v morebitnem konferenčnem polfinalu.

Lionel Messi in Luis Suarez FOTO: Profimedia

Messi se je Inter Miamiju pridružil poleti 2023 po odhodu iz Paris Saint-Germaina. Tudi pri 39 letih ostaja eden najbolj dominantnih igralcev ameriške lige in eden ključnih razlogov za uspehe kluba iz Floride.