Messi znova spisal zgodovino: še drugič zapored najkoristnejši igralec MLS

Lionel Messi je postal prvi igralec, ki je osvojil dve zaporedni nagradi MVP v ligi MLS, in šele drugi igralec v ligi z dvema tovrstnima nagradama, pred njim je bil dvakrat najkoristnejši le Predrag Radosavljević Preki.

Osemintridesetletni argentinski napadalec, ki je oktobra podpisal triletno podaljšanje pogodbe z Miamijem, je v rednem delu sezone dosegel 29 golov in zbral 19 asistenc. V končnici je mrežo zadel šestkrat, devetkrat pa bil podajalec pri golu.