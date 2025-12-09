Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Messi znova spisal zgodovino: še drugič zapored najkoristnejši igralec MLS

New York,, 09. 12. 2025 18.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Lionel Messi, argentinski nogometni superzvezdnik, je drugič zapovrstjo postal najkoristnejši igralec (MVP) severnoameriške lige MLS, potem ko je z Interjem Miamijem postal prvak in bil tudi najboljši strelec tekmovanja, poroča AFP.

Veselje Lionela Messija ob osvojitvi lige MLS
Veselje Lionela Messija ob osvojitvi lige MLS FOTO: Profimedia

Lionel Messi je postal prvi igralec, ki je osvojil dve zaporedni nagradi MVP v ligi MLS, in šele drugi igralec v ligi z dvema tovrstnima nagradama, pred njim je bil dvakrat najkoristnejši le Predrag Radosavljević Preki.

Osemintridesetletni argentinski napadalec, ki je oktobra podpisal triletno podaljšanje pogodbe z Miamijem, je v rednem delu sezone dosegel 29 golov in zbral 19 asistenc. V končnici je mrežo zadel šestkrat, devetkrat pa bil podajalec pri golu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je najnovejša nagrada v nizu trofej za južnoameriškega mojstra, ki vključuje tudi rekordnih osem naslovov v točkovanju za zlato žogo, tri nagrade Fifa za najboljšega igralca in dve za najboljšega igralca svetovnega prvenstva.

Messi je v glasovanju za MVP dobil 70,43 odstotka glasov, drugouvrščeni Anders Dreyer iz San Diega jih je prejel 11,15 odstotka. Za Argentinca je glasovalo 83,05 odstotka medijev, 73,08 odstotka klubov in 55,17 odstotka igralcev.

mls nogomet lionel messi inter miami
Naslednji članek

Iran in Egipt nasprotujeta 'tekmi ponosa' v podporo skupnosti LGBTQ

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aristotle
09. 12. 2025 19.57
🤣
ODGOVORI
0 0
MiskoPol
09. 12. 2025 19.34
-3
V ligi Črnuče bi bil MVP trikrat zapored.
ODGOVORI
1 4
G. Papež
09. 12. 2025 19.25
+3
Messi je zakon, še vedno💪
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385