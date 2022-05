Messi: Žvižgi navijačev na moj in Neymarjev račun? Povsem upravičeni

Ikona Barcelone in v minuli sezoni član nesramno bogatega Paris Sant Germaina pravi, da je na začetku izjemno uspešne nogometne poti igral za svojo dušo in zmage. "Te so me gnale naprej, da bom iz treninga v trening in iz tekme v tekmo boljši igralec. Na vsaki tekmi sem dal vse od sebe v upanju, da bo moje moštvo na koncu sleherne sezone osvojilo karseda največ lovorik. Kasneje, ko sem dozorel tudi kot oseba, sem svoje dosežke začel v večji meri posvečati svoji družini. Še posebej se spomnim, kako so se razveselili zmage argentinske reprezentance na Copa Americi v Braziliji. To jim je veliko pomenilo, tudi meni, saj dobro veste, kako hudih kritik sem bil deležen v preteklosti. Pa sem kljub vsemu prepričan, da smo v zadnjem desetletju na reprezentančni ravni dosegli nekaj zelo dobrih rezultatov," je uvodoma dejal Lionel Messi, ki se je v nadaljevanju intervjuja dotaknil zanj zelo boleče teme, in sicer odhoda iz Barcelone.

Niti jaz niti moja družina nikoli nismo pomislili, da bomo nekega dne zapustili Barcelono. To je bil za vse nas velik šok. S soprogo sva se najbolj bala odziva najinih otrok, a se je na koncu izkazalo, da so oni precej hitreje prebrodili prihod v novo okolje kot midva. Posebej zahtevni so bili začetni dnevi v francoski prestolnici. Pariz kot ena od metropol sveta je čudovit, markanten, a moraš se na novo prilagoditi, se naučiti jezika ... Toda očitno se je moralo tako zgoditi, zdaj smo se vsi že lepo privadili na vse, kar nas obkroža. PSG je izjemna organizacija, predsednik Nasser Al Khelaifi nam od prvega dne stoji ob strani in s svojimi sodelavci nudi brezpogojno pomoč. Najbolj negativna stvar v preteklem letu pa je zagotovo slab končni izplen na mednarodnem prizorišču," priznava argentinski super zvezdnik, ki se pri 35 letih še ne počuti kot nogometaš na koncu svoje športne kariere.