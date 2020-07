Messi: Navijači upravičeno izgubljajo potrpljenje. Ničesar jim ne damo

Nogometaši Real Madrida so španski državni prvaki. Prvo mesto so si dokončno zagotovili v predzadnjem krogu, ko so s 2:1 premagali Villareal. S tem so si pred zadnjim krogom priborili nedosegljivih sedem točk prednosti pred Barcelono.

To je bil večer, ko je na drugem koncu Španije večni in največji Barcin tekmec Real slavil 34. naslov španskega prvaka ... "Roma, Liverpool in še bi lahko našteval. Tudi ta sezona La Lige gre v to rubriko naših velikih razočaranj. Navijači izgubljajo potrpljenje, ker jim ne damo ničesar. Upravičeno so jezni. Če še želimo rešiti to čudno sezono in narediti veliko stvar v Ligi prvakov, potem se mora veliko stvari spremeniti. In to v kratkem," je bil brez dlake na jeziku za katalonskiEl Mundo Deportivo Barcin kapetan in prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi. "Če bomo takšni, kot smo bili proti Osasuni in še na nekaterih prejšnjih tekmah v prvenstvu, potem bomo izpadli proti Napoliju," je prepričan 31-letni Argentinec, ki meni, da Barca v takšni formi, kot je, ni favorit na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov z Neapeljčani, čeprav ima po prvem dejanju zelo aktiven rezultat (1:1).