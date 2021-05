Messi: Včasih je težko biti jaz

Messi je med drugim govoril o svojem otroštvu, prvih nogometnih korakih, sedanjosti in prihodnosti v Barceloni ... "Ali je težko biti Messi? Včasih zelo. Pridejo dnevi, ko želim biti navadna oseba in delati vse to, kar delajo drugi. Želim iti v trgovino in pohajkovati po nakupovalnih centrih, a to je zame zelo naporno. Ne zato, ker me vsi prepoznajo in se želijo slikati z mano. Bolj gre za to, da sem tu in tam slabše razpoložen in me takšna pozornost zelo moti. Težko odigram, da mi je nekaj všeč, če ob tem v bistvu trpim," je bil brez dlake na jeziku Lionel Messi. "Večkrat želim biti sam in v miru. Večkrat ne želim srečati nikogar." Zaveda se, da ljudje na vsakem koraku od njega nekaj hočejo. "Razumem jih. Želijo se slikati, želijo avtogram, toda meni je včasih to zelo naporno. Opažam, da se slabo razpoloženje ob srečanjih z neznanci na ulici v zadnjem obdobju pojavlja pogosteje. V isti sapi pa se zavedam, da je to nekaj, čemur enostavno ne morem ubežati. Treba se je s tem sprijazniti, nima se smisla pritoževati." Argentinec je večinoma doma, obdan z najbližjimi. Njegov vsakdan pretežno zapolnjujejo žena Antonella in trije otroci. "Res je, večinoma sem doma in se ukvarjam z otroki. Lahko sem srečen, ker imam ta privilegij, da sem lahko veliko z otroki. Večina staršev te možnosti nima. Tega se še kako zavedam in to zelo cenim. Pri nas doma je bilo drugače. Starši so delali vse dni in družili smo se šele zvečer, pri večerji," je priznal Messi, ki želi biti le starš treh otrok.