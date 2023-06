Messijeva dolžnost promotorja Savdske Arabije: vsaj en petdnevni obisk na leto

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Profesorica umetnostne vzgoje je dijake peljala v galerijo. Naslednji dan pri pouku vpraša: "Mihec, kaj ti je bilo v galeriji najbolj všeč?"

"Rit tiste lepe ženske!" Profesorica se zgrozi, prime Mihca za ovratnik in reče: "Ven iz razreda in pol ure razmišljaj, kaj si odgovoril!" Nato pride na vrsto Matevž: "In kaj je bilo tebi najbolj všeč?" "Velike prsi tiste ženske!" Tudi njega pošlje profesorica iz razred za pol ure in mu naroči, naj razmišlja o svojem odgovoru. Kot tretjega profesorica pokliče Janezka. Janezek vstane in se napoti iz razreda ter spotoma reče profesorici: "Cel teden bom razmišljal!"