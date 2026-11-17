Ob omembi odhoda Walterja Samuela iz strokovnega štaba svetovnih podprvakov ob koncu leta je selektor v šali dodal: "Zdaj, ko Walter odhaja, no ... Naj pa pride Leo ." Lionel Messi je pri 39 letih končal kariero v argentinski reprezentanci. Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu v Katarju z osvojitvijo naslova dosegel največji uspeh svoje kariere, na katerega je dolgo čakal. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je Španija v finalu preprečila, da bi še drugič zaporedoma osvojil naslov.

Messi ima z Inter Miamijem sklenjeno pogodbo do konca leta 2028. Lionel Scaloni je pred kratkim podaljšal pogodbo na mestu argentinskega selektorja do vključno mundiala 2030. Selektor verjame, da bo Messi igral tudi po letu 2028. "Igral bo še naprej, tudi po letu 2030. Reprezentanci je sicer že rekel ne, vendar upam, da bo kot nogometaš vztrajal tako dolgo, kot bo le lahko," je o najboljšem nogometašu v zgodovini in osemkratnem dobitniku zlate žoge za najboljšega na svetu še povedal 48-letni selektor.