Messijev 400. gol in Suarezov šov za prepričljivo zmago Kataloncev

Lionel Messije postal prvi nogometaši v petih najmočnejših evropskih ligah (Anglija, Španija, Francija, Nemčija in Italija), ki je v enem prvenstvu za en klub zabil 400 ligaških golov. Ta mejnik mu je uspel v tekmi 19. kroga španske La Lige, kjer je Barcelona na domačem stadionu Camp Nou s 3 : 0 odpravil Eibar in ohranila pet točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, madridskim Atleticom. Messi je sicer že dolgo rekorder španske lige, potem ko je prestavil prejšnji mejnik najboljšega strelca v Španiji Telma Zarrez 253 zadetki, toliko zadetkov je Messi dosegel že do novembra 2014.

Argentinski superzvezdnik je sicer dosegel svoj 17. prvenstveni zadetek v letošnji sezoni in je seveda prvi strelec španske La Lige, a je bil kljub mejniku, prvo ime srečanjeLuis Suarez. Urugvajski napadalec je namreč sodeloval pri vseh treh golih domačinov. Najprej je zaključil lepo ekipno akcijo, v kateri si je izmenjal dvojno podajo s Philippejem Coutinhomin z natančnim strelom v daljši vratarjev kot premagal gostujočega vratarja. Brazilec je tokrat po dolgem času začel ligaško tekmo v prvi postavi katalonskega ponosa. Suarez je nato v 53. začel akcijo za Messijev rekorden gol, potem ko je ukradel žogo si vnovič izmenjal dvojno podajo s Coutinhem in lepo zaposlil Argentinca, ki pa je rutinirano zadel za 2 : 0 in podrl še en rekord v izjemno bogati in lovorik polni karieri. A zadnjo besedo je znova imel Suarez, ki je v 59. minuti z bližine postavil končnih 3 : 0 in skupaj s soigralci slavil šesto zaporedno prvenstveno zmago v letošnji sezoni španske La Lige.

MESSI

Španska La Liga:

Barcelona- Eibar 3 : 0 (1 : 0)

Suarez 19., 59., Messi 53.