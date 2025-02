Messijev nastop vprašljiv, razlog nizke temperature

Inter Miami bo pri ekipi Kansas City gostoval v okviru Pokala prvakov Concacaf, vodilni možje pa so sporočili, da bo tekma kljub nizkim temperaturam odigrana. S tem se ne strinja Lionel Messi, ki je po poročanju ameriških medijev povedal, da na tekmi zaradi ekstremnih razmer ne želi igrati.

O tem, da Messi nerad igra na mrazu, je leta 2021 že govoril njegov dober prijatelj in soigralec Luis Suarez: "Rekel mi je, da zelo trpi, ko mora igrati v mrazu in snegu. A na to se moraš navaditi."