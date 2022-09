Messijev odhod iz Barcelone posledica Argentinčevih pretiranih zahtev?

Prav najzvestejši privrženci Barcelone so zelo težko sprejeli odhod Lionela Messija lansko poletje, ko se je ikona katalonskega ponosa po dveh desetletjih odločila za menjavo okolja.

Še do nedavnega je v večjem delu javnosti veljalo prepričanje, da sta največja krivca za Argentinčevo slovo od Camp Noua nekdanji osovraženi predsednik kluba Josep Maria Bartomeu in nekdanji izvršni direktor Oscar Grau. Toda zadnje (šokantno) razkritje izmenjanih elektronskih sporočil med zgoraj navedenimi osebami, ki so bolj ali manj (močno) vpete v posle 35-letnega nogometnega virtuoza, bo marsikatero tezo postavilo na glavo. Predvsem pa oskrunilo ugled Messija in njegove (naj)ožje delovne skupine, ki so z zahtevami za podaljšanje pogodbe – če navedbe španskega El Munda seveda držijo – šli čez mejo dobrega okusa. Med številnimi zahtevami Messija in njegove ekipe najbolj izstopajo naslednje postavke: