Messijev poklon igralcu, s katerim je najraje igral: Eden najbolj čarobnih

Lionel Messi je v svoji bogati karieri zelenico delil s številnimi zvezdniki. Od Ronaldinha do Thierryja Henryja , Xavija Hernandesa in Neymarja , a najljubši mu je bil čarovnik iz Fuentealbille. "Eden najbolj čarobnih soigralcev in eden od tistih, s katerimi sem najbolj užival v igri. Žoga in vsi ostali te bomo pogrešali," je eden najboljših vseh časov zapisal na svojem profilu na Instagramu.

Eden največjih trenutkov v Iniestini karieri je zagotovo njegov odločilni zadetek v 116. minuti finala svetovnega prvenstva v Južni Afriki leta 2010, s katerim je Španiji zagotovil naslov svetovnega prvaka. Takrat je bil selektor Španije Vincente Del Bosque. "Mislim, da je njegov gol potrdil, da nam je osvojitev svetovnega prvenstva bila usojena. Ni šlo za enega igralca, ampak za to, da smo bili vsi blagoslovljeni. Bil je vezist, ki je počel vse, kar mora početi vezist. Vedno je bil vsestranski in imel je odličen občutek za ekipo. Bil je zelo previden, njegov pogled in beseda pa sta vedno bila vredna veliko," je nekdanjega varovanca ob novici njegovega slovesa pohvalil Del Bosque.

Luis van Gaal je Iniesti ponudil prvo priložnost v članskem moštvu Barcelone. "Fizično ni bil velik, vedno je bil suh, ampak nogomet je vedno bil v njegovi glavi," je o nekdanjem igralcu Barcelone dejal nizozemski strateg. Seznam velikih trenerjev, ki so vodili moštva, v katerih je nastopal nekdanji španski reprezentant, se ne konča tu. Pep Guardiola je bil trener Barcelone med letoma 2008 in 2012. Spomnil se je ključnega trenutka v svoji bogati karieri: "Od šestih možnih točk smo osvojili zgolj eno, bili smo skoraj v zoni za izpadanje in Andres mi je rekel: Na pravi poti smo, ljudje so srečni in stvari se bodo obrnile. To mi je dalo energijo, ki sem jo potreboval, da sem lahko nadaljeval, in za to mu bom večno hvaležen."