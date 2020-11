Messijev poklon Maradoni še vedno odmeva: se obeta kazen?

Lionel Messinaj bi s svojim poklonom Diegu Maradoni, po čigar smrti je ob zmagi Barcelone nad Osasuno (4:0) svoj gol proslavljal v dresu pokojnega rojaka, zanetil precej oster spor med športnima opremljevalcema Nikejem in Adidasom. Messi je sicer obraz nemškega Adidasa, Barcelono pa opremlja ameriški Nike, zato je bila sploh v očeh Američanov gesta Argentinca na nedeljski tekmi vsaj malce sporna, sploh glede na to, da je bil na Maradonovem dresu, ki ga je pod svojo Barcino desetico nosil Messi, jasno viden Adidasov logotip.

Po pravilih Messi artiklov znamke Adidas (razen seveda nogometnih čevljev) ne sme nositi na nobenem uradnem dogodku članskega moštva, Barcelona pa bi lahko po poročanju spletne strani madridskega dnevnika ASnjegovo potezo plačala s 3000 evri kazni.

"Tega ne bi smel storiti. Vsaj zakril bi lahko logotip," je za argentinski dnevnik La Nacionpovedal Guillermo Ricaldoni, direktor We Are Sports, ki se specializira za športni marketing. "Moraš biti profesionalec v dobrem in slabem. Nič ne bi spremenilo, če bi logotip zakril, saj je svoj poklon že pripravil. Bi pa moral ohraniti nekaj spoštovanja do institucije, za katero dela."