Messijev povratek v Argentino: pripravlja se državni projekt

Lionel Messi se trenutno osredotoča zgolj na začetek nove sezone lige MLS in prihajajoče svetovno prvenstvo, ki bo za Argentinca skoraj zagotovo zadnje v karieri. Kljub temu pa se v Argentini pojavljajo špekulacije o njegovi prihodnosti. Obstaja možnost, da bo Messi svojo bogato kariero sklenil v domovini, kar bi bil lep konec njegove nogometne pravljice. Govorice je še bolj podžgal podpredsednik Messijevega prvotnega kluba Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, ki je potrdil, da je projekt že v teku. Cilj naj bi bil 8-kratnega dobitnika zlate žoge do prve polovice naslednjega leta vrniti domov. "Vsi pri Newellu se zavedamo, kaj pomeni za naš klub in naše mesto," je začel Medina.

Lionel Messi FOTO: AP

"Delamo na tem, da se Leo vrne do prve polovice leta 2027. Gre za načrt, ki ni samo klubski. To je projekt mesta Rosaria, naše province in celotne Argentine. Vse je odvisno od kakovosti infrastrukture in športnega projekta, ki mu ga lahko ponudimo." Potrdil je tudi, da ne gre zgolj za fantaziranje, ampak so s strani kluba že navezali stike z Messijevim taborom: "Opravili smo nekaj pogovorov, na katerih smo predstavili svoje ideje, zanimanje zagotovo obstaja. Veliko prezgodaj pa je govoriti o kakršnih koli odločitvah."

Lionel Messi FOTO: Profimedia