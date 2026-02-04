Naslovnica
Nogomet

Messijev povratek v Argentino: pripravlja se državni projekt

Rosario, 04. 02. 2026 13.20 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Lionel Messi

Podpredsednik argentinskega kluba Newell's Old Boys je pred dnevi napovedal načrte o vrnitvi Lionela Messija v domovino. Eden najboljših igralcev vseh časov je nedavno sicer podaljšal pogodbo z Interjem iz Miamija, a njegov povratek v Argentino še zdaleč ni odpisan, še več, mediji poročajo, da je zanimanje obojestransko.

Lionel Messi se trenutno osredotoča zgolj na začetek nove sezone lige MLS in prihajajoče svetovno prvenstvo, ki bo za Argentinca skoraj zagotovo zadnje v karieri. Kljub temu pa se v Argentini pojavljajo špekulacije o njegovi prihodnosti. Obstaja možnost, da bo Messi svojo bogato kariero sklenil v domovini, kar bi bil lep konec njegove nogometne pravljice.

Govorice je še bolj podžgal podpredsednik Messijevega prvotnega kluba Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, ki je potrdil, da je projekt že v teku. Cilj naj bi bil 8-kratnega dobitnika zlate žoge do prve polovice naslednjega leta vrniti domov. "Vsi pri Newellu se zavedamo, kaj pomeni za naš klub in naše mesto," je začel Medina.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: AP

"Delamo na tem, da se Leo vrne do prve polovice leta 2027. Gre za načrt, ki ni samo klubski. To je projekt mesta Rosaria, naše province in celotne Argentine. Vse je odvisno od kakovosti infrastrukture in športnega projekta, ki mu ga lahko ponudimo."

Potrdil je tudi, da ne gre zgolj za fantaziranje, ampak so s strani kluba že navezali stike z Messijevim taborom: "Opravili smo nekaj pogovorov, na katerih smo predstavili svoje ideje, zanimanje zagotovo obstaja. Veliko prezgodaj pa je govoriti o kakršnih koli odločitvah."

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

"Naša institucija si bo vedno želela Messija, pa naj bo to za eno tekmovanje, osem, šest ali pa samo eno tekmo. Naše sanje so, da Messi nekoč znova obleče dres Newella. Trenutno je situacija komplicirana, to pa ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnosti," je govorice o prestopu komentiral Ignacio Astore.

lionel messi newells old boys argentina povratek

Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 13.55
Messi je od vseh
bibaleze
