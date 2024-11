Messijev prijatelj in nekdanji član Barcelone prevzema Inter Miami

Sedaj pa bo po poročanju ameriški medijev, med katerimi je bil prvi ESPN, na klop floridske zasedbe sedel nekdanji Messijev soigralec pri Argentini in Barceloni Javier Mascherano . 40-letni Argentinec, ki je med drugim igral tudi za Liverpool in West Ham United, trenerskih izkušenj v klubskem nogometu sicer še nima, je pa zadnjih nekaj let kot trener sodeloval v mladinskem pogonu argentinske reprezentance in se avgusta na olimpijskih igrah v Parizu z argentinsko reprezentanco do 23 let uvrstil v četrtfinale nogometnega turnirja.

"Poznanstvo z Leom in drugimi igralci našega moštva je nedvomno prednost v vseh pogledih. Želim si, da bi se Leo dobro počutil pod vodstvom novega trenerja, zato si prizadevamo pripeljati nekoga, ki ga pozna. Leo mi je dal tisto, kar sem od njega zahteval, in to je njegovo mnenje. Samo na ta način je sodeloval pri procesu izbire novega trenerja," je o iskanju novega trenerja za ESPN povedal solastnik Inter Miamija Jorge Mas in dodal: "Izkušnje v MLS bi bile dobre, vendar mislim, da to ni glavno merilo. Mislim, da gre bolj za to, kako upravljati seznam z neomejenim potencialom. Z Leom sem govoril v soboto, potem ko sta se pogovarjala s Tatom. Vprašal sem ga, kaj je zate pomembno in kaj je pomembno, da iz naše ekipe izvlečeš najboljše. Kako se lahko izboljšamo? Leo je z mano delil svoje misli, ki se niso razlikovale od tega, kar sem imel v mislih tudi sam."