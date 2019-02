Messijev trend se nadaljuje: enajsto sezono zapored zabil več kot 20 ligaških golov

Čudežni strelski niz Lionela Messijase je začel v sezoni 2008/2009 ko je zabil 23 golov v španskem prvenstvu. Trendu se ni izneveril v naslednjih sezonah, ko je kot po pravilu zabijal, ne samo več kot dvajset, pač pa nekajkrat še precej več kot 30 in celo 40 golov, rekord pa ima izpred sedmih let, ko jih je zabil kar 50. Lionel Messije tako v domačem španske Primere v prvenstvu dosegel po 34 (2009. / 2010.) , 31 (2010. / 2011.), 50 (2011. / 2012.), 46 (2012. / 2013.), 28 (2013. / 2014.), 43 (2014. / 2015.), 26 (2015. / 2016.), 37 (2016. / 2017.), 34 (2017. / 2018.) in 21 (2018. / 2019.) zadetkov. Laskavo lovoriko za najboljšega strelca Primere, oziroma pichichija, je prejel v letih 2010., 2012., 2013., 2017. in 2018. "Sredi prejšnjega meseca se je, po Cristianu Ronaldu, v zgodovino vpisal kot drugi nogometaš, ki je v okviru petih najboljših ligi v Evropi zabil 400 ali več zadetkov," obvešča El Mundo Deportivo, ki se spominja, kdaj in kje se je vse skupaj začelo.