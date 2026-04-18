Nogomet

Cornella po lastniškem prevzemu Messija že pridobiva na prepoznavnosti

Cornella, 18. 04. 2026 09.32 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Lionel Messi

Lionel Messi je eden izmed najvplivnejših športnikov na svetu. Kamorkoli gre, za seboj povleče veliko število podpornikov. Klubi, za katere igra Argentinec, lahko to občutijo po povečanju števila prodanih vstopnic, povečanju prodaje dresov in višjem številu sledilcev na družbenih omrežjih, predvsem na Instagramu. In nič drugače ni v primeru španskega kluba Cornella, katerega lastnik je pred dnevi postal Argentinec.

Lionel Messi je pred dnevi postal stoodstotni lastnik španskega tretjeligaškega kluba Cornella, ki prihaja iz Barcelone in je le devet kilometrov oddaljen od stadiona Camp Nou. Za katalonskim malčkom je več neuspešnih sezon, trenutno pa v tretji diviziji zaseda tretje mesto, ki prinaša igranje v končnici za napredovanje v drugo špansko ligo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred lastniškim prevzemom kluba Argentinca je ta imel na svojem uradnem Instagram profilu 2.000 sledilcev. Po manj kot 48 urah od uradnega prevzema lastništva kluba ima ta sedaj na Instagramu že več kot 425.000 sledilcev.

Preberi še Messi postal lastnik tretjeligaša iz Barcelone

Messi je sicer po številu na Instagramu s 512 milijoni sledilcev na drugem mestu, pred njim je le njegov dolgoletni rival Cristiano Ronaldo s 673 milijoni sledilcev. Ima pa Argentinec še vedno rekord za najbolj všečkano objavo na Instagramu. Njegova objava iz leta 2022, na kateri so fotografije njegovega slavja z Argentino na svetovnem prvenstvu v Katarju, ima malo manj kot 75 milijonov všečkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
lionel messi cornella nogomet lastnik

Lampard v solzah ob uvrstitvi Coventryja med angleško elito

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sl0venc
18. 04. 2026 09.50
Messi bo dajal denar sodnikom, da bo njegov klub prišel v prvo ligo.
Odgovori
-3
1 4
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
