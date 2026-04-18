Cornella po lastniškem prevzemu Messija že pridobiva na prepoznavnosti

Lionel Messi je pred dnevi postal stoodstotni lastnik španskega tretjeligaškega kluba Cornella, ki prihaja iz Barcelone in je le devet kilometrov oddaljen od stadiona Camp Nou. Za katalonskim malčkom je več neuspešnih sezon, trenutno pa v tretji diviziji zaseda tretje mesto, ki prinaša igranje v končnici za napredovanje v drugo špansko ligo.

Pred lastniškim prevzemom kluba Argentinca je ta imel na svojem uradnem Instagram profilu 2.000 sledilcev. Po manj kot 48 urah od uradnega prevzema lastništva kluba ima ta sedaj na Instagramu že več kot 425.000 sledilcev.

Messi je sicer po številu na Instagramu s 512 milijoni sledilcev na drugem mestu, pred njim je le njegov dolgoletni rival Cristiano Ronaldo s 673 milijoni sledilcev. Ima pa Argentinec še vedno rekord za najbolj všečkano objavo na Instagramu. Njegova objava iz leta 2022, na kateri so fotografije njegovega slavja z Argentino na svetovnem prvenstvu v Katarju, ima malo manj kot 75 milijonov všečkov.