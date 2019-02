Messijeva fotografija po blesteči predstavi v Sevilli obšla svet

Pelein Jairzinhosta na SP 1970 poskrbela za eno najbolj prepoznavnih nogometnih fotografij vseh časov, legendi brazilskega nogometa pa sta skoraj 50 let kasneje dobili posnemovalca v Lionelu Messijuin Ousmanu Dembeleju. Messi, o katerem je imel Pele v zadnjih letih veliko pripomb, je bil kot že ničkolikokrat v karieri usoden za Sevillo, proti kateri je na prvenstvenem obračunu prispeval že 50. hat-trick v karieri, Andaluzijcem pa zabil že 34., 35. in 36. gol na medsebojnih tekmah za Barcelono. Ni jih bilo malo, ki so ob deljenju oziroma primerjavi fotografij Messija in Peleja pripomnili, da je bila sobotna tekma nov dokaz njegove veličine.

TEKMA

"Ta rezultat ne pomeni polovico naslova. Ne, ker je do konca še veliko, a izjemno pomembno je bilo danes zmagati zaradi tega, kar pomeni zmaga tukaj in to, da smo ohranili prednost pred rivali," je bil po tekmi miren Messi. "Zdaj moramo bolj kot kdajkoli ohraniti trezno glavo. Vsakič je težje zmagati, zato domov odhajamo zadovoljni. Vemo, katero igrišče je to, in kakšne igralce imajo. Tekma je postala težka, a nam je uspelo,"je nadaljeval Argentinec in se že obrnil proti "clasicu" z Real Madridom v pokalu.

Messi: Ko igra teče, reči pridejo same od sebe

"Ne moreš vedno igrati na izjemni ravni, vedno so obdobja. Šli smo skozi niz tekem, v katerih nismo igrali našega najboljšega nogometa,"dodaja kapetan Barce. "Ko igra teče, reči pridejo same od sebe. Uspel nam je izvrsten nogomet in goli so prišli. 'Clasico'? Vse je pomembno. Od začetka smo to govorili. Smo korak od tega, da se uvrstimo v finale in to je ena tekma. Izjemno težko bo, ker bo tekma v Madridu, a tja moramo iti po zmago. Samozavestni smo, da lahko v Madridu zmagamo."

Ni jih bilo malo, ki so menili, da je bila zmaga nad Sevillo že "polovična" potrditev novega naslova Kataloncev. Mednje gre prišteti tudi mladega vezista Carlesa Alenaja, čigar strel je Messiju z nekaj sreče omogočil tretji gol, s katerim je v zaključku drugega polčasa zaokrožil svoj hat-trick.

MESSI

Alena poskusil srečo in osrečil Katalonce

"Zelo pomembno je bilo dobiti to tekmo. To je pol Lige (naslova, op. a.), čeprav je do konca še veliko,"meni Alena. "Zmagati je pomenilo še bolj pritisniti na rivale, ki morajo jutri še igrati. Pomembno je bilo priti v Madrid z veliko želje in še bolj po tem, ko smo odigrali dve ali tri ne tako dobre tekme. Prihajamo z željo po uvrstitvi v finale. Messi je bil senzacionalen. Je številka ena. To počne že na treningih in nato na igrišču. Z njim moramo uživati na polno. Ko prideš v igro za deset ali petnajst minut, moraš to izkoristiti. Poskusil sem srečo, nisem dobro usmeril strela, a Lionel ga je izkoristil."

Zadovoljen je bil tudi trener Ernesto Valverde, ki je bil zaradi svojih menjav velikokrat tarča kritik, tokrat pa je z aktiviranjem Sergia Robertain Dembeleja(zamenjala sta Nelsona Semedain Artura Vidala) zadel v polno, kot tudi v samem zaključku tekme z Alenajem.

'Messi zadane v primernem trenutku'

"Vsi smo utrujeni, oni, ker so tekli, mi pa, ker smo trpeli. Tu je zelo težko igrati,"je povedal Valverde."Spremenili so postavitev, s katero so nas želeli presenetiti v protinapadih. Dovolili so nam prevlado, a lažno. Bili smo blizu njihovega kazenskega prostora, a nismo prihajali v priložnosti. Prišlo je do neravnovesij, ki smo jih drago plačali, a na koncu nam je uspelo obrniti tekmo,"je še povedal trener Barce in sklenil:

"Dvojna menjava? To so reči, ki jih bolj ali manj vidiš in čutiš, da to moraš storiti. Dobro se je razpletlo za nas s to dvojno varianto. Takšne tekme te zelo okrepijo. Zaupali smo našemu bloku in vse je zelo dragoceno. Nasprotniki tu vedno zelo trpijo. Lionel pa ni zabil le treh 'golazov', morate vedeti tudi kje, koliko in kako jih doseže. Imamo odločilnega igralca, igralca superlativov. Je najboljši na svetu, ker zadane v primernem trenutku, ko smo pod pritiskom in ga potrebujemo."

Pique nadaljuje besedno bitko z Madridčani

Spet je bilo nekaj vprašanj namenjenih tudi o ponavljajočem se pritoževanju članov madridskega Reala nad razporedom, ki pred polfinalnima tekmama v pokalu favorizira katalonsko moštvo. Valverde je dejal, da se lahko "pritožujejo vsi", tudi Sevilla, ki je imela tokrat manj premora zaradi tekme Lige Evropa, dodal je še, da se z govorjenjem zgolj "ustvarja več hrupa". Veliko bolj neposreden je bil, kot vedno, branilec Gerard Pique.

"Najprej se bomo osredotočili na pokal, želimo v finale in nato (na prvenstvenem 'clasicu', op. a.) pokazati svojo avtoriteto v Ligi,"je medijem povedal Pique. "Pritožbe nad razporedom? Zadnjič so imeli oni dan več počitka in smo zmagali 5:1. Vem, da nas bodo pričakali nabrušeni. Zelo bodo nabrušeni in storili bomo vse, kar je v naših močeh, da pridemo v finale. Da bi z zmago v prvenstvu slednjega že odločili? Ne, toda to bi bil velik udarec po mizi. Želimo popraviti reči. Moramo razmišljati o tem, da je Messi z nami in da bo v sredo igral na Bernabeuu. Katalonci radi vidimo kozarec napol prazen, toda Messi je odigral zelo dobro tekmo s hat-trickom in podajo."

Fotografija Jairzinha in Peleja, ki se je vtisnila v spomin privržencem nogometa po vsem svetu: