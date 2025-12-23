Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči

Med vožnjo po Miamiju je Maria Sol Messi izgubila nadzor nad svojim poltovornim vozilom in s precejšnjo hitrostjo trčila v zid. Mlajša sestra Lionela Messija je pri nesreči utrpela več poškodb, ki bodo terjale dolgo in mučno rehabilitacijo. Ima dve zlomljeni vretenci, peto in zapestje ter močnejše opekline po celem telesu. Po poročanju argentinskih medijev naj bi Argentinka že začela proces zdravljenja v rodnem Rosariu.

32-letnica bi se morala 3. januarja poročiti z Julianom Arellanom, članom strokovnega štaba mladinske ekipe Inter Miamija, kjer od leta 2023 igra tudi njen starejši brat. Poroka je bila zaradi nesreče prestavljena na poznejši datum. Podobno kot Messi je svojega zaročenca spoznala že v ranem otroštvu. Maria je podjetnica in modna oblikovalka, pred selitvijo nazaj v rodno Argentino je živela v Španiji, kjer je dolga leta igral nekdanji član katalonske Barcelone.