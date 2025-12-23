Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči

Miami, 23. 12. 2025 15.26 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Lionel Messi in Maria Sol Messi

Maria Sol Messi, sestra argentinskega nogometnega zvezdnika, je bila vpletena v prometno nesrečo, v kateri je utrpela večje telesne poškodbe. 32-letnica na srečo ni v življenjski nevarnosti, morala bo prestaviti svojo poroko, ki so jo v ožjem družinskem krogu načrtovali za 3. januar naslednjega leta.

Lionel Messi in njegova sestra Maria Sol
Lionel Messi in njegova sestra Maria Sol
FOTO: X

Med vožnjo po Miamiju je Maria Sol Messi izgubila nadzor nad svojim poltovornim vozilom in s precejšnjo hitrostjo trčila v zid. Mlajša sestra Lionela Messija je pri nesreči utrpela več poškodb, ki bodo terjale dolgo in mučno rehabilitacijo. Ima dve zlomljeni vretenci, peto in zapestje ter močnejše opekline po celem telesu. Po poročanju argentinskih medijev naj bi Argentinka že začela proces zdravljenja v rodnem Rosariu.

Maria Sol Messi s svojim zaročencem Julianom Arellanom
Maria Sol Messi s svojim zaročencem Julianom Arellanom
FOTO: X

32-letnica bi se morala 3. januarja poročiti z Julianom Arellanom, članom strokovnega štaba mladinske ekipe Inter Miamija, kjer od leta 2023 igra tudi njen starejši brat. Poroka je bila zaradi nesreče prestavljena na poznejši datum. Podobno kot Messi je svojega zaročenca spoznala že v ranem otroštvu. Maria je podjetnica in modna oblikovalka, pred selitvijo nazaj v rodno Argentino je živela v Španiji, kjer je dolga leta igral nekdanji član katalonske Barcelone.

Maria Sol Messi Lionel Messi sestra prometna nesreča poroka

Hrvaški mediji: Kovačević že odigral zadnjo tekmo v celjskem dresu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
23. 12. 2025 15.45
Naši v Argentini so tudi za Messija lol
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Koliko boste plačevali za elektriko?
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
moskisvet
Portal
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Katera je mati, katera hči?
Katera je mati, katera hči?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425