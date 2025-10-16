Messijeva vila na Ibizi domnevno zgrajena brez dovoljenj, grozi ji rušenje

Zvezdnik Inter Miamija Lionel Messi je nepremičnino v Sant Josepu de Sa Talaia na zahodni obali Ibize kupil leta 2022 od švicarskega poslovneža Philippa Amona , a se je kmalu po nakupu zapletel v vrsto birokratskih in pravnih težav. Lokalni organi trdijo, da vila nima veljavnega uporabnega dovoljenja niti potrebnih soglasij, kar pomeni, da bi lahko prišlo tudi do delne odstranitve objekta.

Po poročanju časnika ABC so mestne oblasti že sprožile postopek zaradi nezakonitih gradbenih posegov, Messi pa ima trenutno prepoved izvajanja kakršnih koli dodatnih del. Posestvo, ki vključuje 92 kvadratnih metrov velik bazen in zasebno nogometno igrišče, je bilo zaradi pravnega statusa celo označeno kot "toksična nepremičnina" – kar pomeni, da je ne more prodati ali oddati v najem.

Messijeva vila je bila avgusta 2024 tudi tarča napada podnebnih aktivistov iz skupine Futuro Vegetal. Ti so v znak protesta proti luksuznemu življenju bogatašev in vladnim politikam, ki po njihovem mnenju pospešujejo podnebno krizo, vdrli na posestvo in ga poškropili z rdečo in črno barvo.

Na družbenih omrežjih so objavili fotografije vandalizma in sporočilo: "Pobarvali smo Messijevo ilegalno vilo na Ibizi. Vila je nezakonita gradnja, ki jo je nogometaš kupil za pretirano vsoto. Medtem pa zaradi vročinskih valov na Balearih umirajo ljudje. Najbogatejših 1 % povzroča enako količino ogljikovih emisij kot najrevnejši dve tretjini sveta. Potrebna je radikalna sprememba sistema."

Dogodek je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, številni prebivalci Balearov pa so se znova vprašali, ali zvezdniški turizem ne uničuje že tako občutljivega otoškega okolja. Messi se na razkritja in očitke za zdaj še ni javno odzval.