Messijeva vila na Ibizi domnevno zgrajena brez dovoljenj, grozi ji rušenje

Ibiza, 16. 10. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Lionel Messi, eden največjih nogometašev vseh časov, bi lahko ostal brez svoje luksuzne vile na Ibizi, vredne kar 11 milijonov evrov. Razlog? Španski mediji poročajo, da je bila vila, ki stoji na kar 16.000 kvadratnih metrih zaščitenega zemljišča, zgrajena brez ustreznih gradbenih dovoljenj.

Lionel Messi
Lionel Messi FOTO: Profimedia

Zvezdnik Inter Miamija Lionel Messi je nepremičnino v Sant Josepu de Sa Talaia na zahodni obali Ibize kupil leta 2022 od švicarskega poslovneža Philippa Amona, a se je kmalu po nakupu zapletel v vrsto birokratskih in pravnih težav. Lokalni organi trdijo, da vila nima veljavnega uporabnega dovoljenja niti potrebnih soglasij, kar pomeni, da bi lahko prišlo tudi do delne odstranitve objekta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju časnika ABC so mestne oblasti že sprožile postopek zaradi nezakonitih gradbenih posegov, Messi pa ima trenutno prepoved izvajanja kakršnih koli dodatnih del. Posestvo, ki vključuje 92 kvadratnih metrov velik bazen in zasebno nogometno igrišče, je bilo zaradi pravnega statusa celo označeno kot "toksična nepremičnina" – kar pomeni, da je ne more prodati ali oddati v najem.

Protesti podnebnih aktivistov

Messijeva vila je bila avgusta 2024 tudi tarča napada podnebnih aktivistov iz skupine Futuro Vegetal. Ti so v znak protesta proti luksuznemu življenju bogatašev in vladnim politikam, ki po njihovem mnenju pospešujejo podnebno krizo, vdrli na posestvo in ga poškropili z rdečo in črno barvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenih omrežjih so objavili fotografije vandalizma in sporočilo: "Pobarvali smo Messijevo ilegalno vilo na Ibizi. Vila je nezakonita gradnja, ki jo je nogometaš kupil za pretirano vsoto. Medtem pa zaradi vročinskih valov na Balearih umirajo ljudje. Najbogatejših 1 % povzroča enako količino ogljikovih emisij kot najrevnejši dve tretjini sveta. Potrebna je radikalna sprememba sistema."

Dogodek je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, številni prebivalci Balearov pa so se znova vprašali, ali zvezdniški turizem ne uničuje že tako občutljivega otoškega okolja. Messi se na razkritja in očitke za zdaj še ni javno odzval.

