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Nogomet

Messijevi v preiskavi zaradi podpisa s Casemirom

Miami, 23. 07. 2026 08.09 pred 54 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Inter Miami

Ameriška nogometna liga MLS preiskuje klub Inter Miami zaradi domnevnega nedovoljenega dogovarjanja ob sklenitvi pogodbe s Casemirom.

Brazilčev prestop na Florido – sprva s pogodbo do leta 2027 in možnostjo podaljšanja do junija 2029 – je bil objavljen v sredo, izvedba pa je pogojena s pridobitvijo vizuma.

Prestop pa še čaka na potrditev lige MLS, ki je sprožila preiskavo podrobnosti posla. Liga MLS je pojasnila, da preiskuje obtožbe o nedovoljenem vplivanju na igralca: "Liga zbira vse ustrezne informacije in se bo do zaključka preiskave vzdržala nadaljnjih komentarjev."

Casemiro v Miami prinaša bogate izkušnje, kar petkrat je osvojil Ligo prvakov.
Casemiro v Miami prinaša bogate izkušnje, kar petkrat je osvojil Ligo prvakov.
FOTO: AP

 Čeprav sta kluba Inter Miami in LA Galaxy dosegla dogovor glede prednostne pravice za podpis pogodbe s Casemirom, bodo podrobnosti dogovora znane šele po koncu preiskave o nedovoljenem vplivanju na nogometaša.

Liga MLS ima pravilo, v okviru katerega lahko klubi na svoj seznam uvrstijo do pet igralcev in si tako zagotovijo prednostno pravico do podpisa pogodbe z njimi.

Casemiro, 34-letni nekdanji vezist Real Madrida in Manchester Uniteda, je bil na seznamu kluba LA Galaxy. Brazilski reprezentant je po izteku pogodbe z Manchester Unitedom ob koncu prejšnje sezone postal prost igralec.

Ker se je Brazilec odločil za podpis pogodbe z Miamijem, za katerega igra tudi Argentinec Lionel Messi, je Inter s kalifornijskim klubom dosegel dogovor o plačilu odškodnine. Kot so pojasnili v ligi MLS, so pogoji tega dogovora predmet preiskave zaradi morebitnih nepravilnosti.

Casemiro je v času igranja za Real Madrid petkrat osvojil ligo prvakov, z Manchester Unitedom pa je osvojil ligaški pokal in pokal FA.

Nekdanji igralec Sao Paula, ki je za svojo državo zbral 91 nastopov, zadnjega v osmini finala svetovnega prvenstva, v svoj novi klub prinaša bogate izkušnje.

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KOMENTARJI4

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losser
23. 07. 2026 09.08
Oni so kar messijevi ker pač tam igra, vse za klike, hujši ste postali kot slovenskenovice
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0 0
losser
23. 07. 2026 09.08
za tak članek dobiš 10 let aresta.... daj poglej se v ogledalo ti ki si to napisal, brez repa in glave, pa še messija si omenil za brezveze. sramota
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0 0
cripstoned
23. 07. 2026 09.02
In kaksne veze ima s tem mali prevarant iz argentine da je novinar uporabil njegovo ime??? Hahahahah kaksen naslov...
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+1
2 1
Nikdar več
23. 07. 2026 08.57
V čem je srž problema?
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0 0
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