Napis Messi sredi obraza mu je prinesel predvsem težave in bolečine

"Zelo mi je žal, ker sem se odločil za to tetovažo. Namesto da bi mi nova pridobitev prinesla pozitivne stvari, je z vsem skupaj prišlo na tisoče problemov," je zgroženo dejal Jambs. Zakaj se je Kolumbijec sploh odločil za to dejanje, da si na čelo vtetovira napis Messi, ni točno znano, najverjetneje ga je ponesla energija, ki je zajela svet ob tem, ko je Argentinec osvojil še edino lovoriko, ki mu je manjkala v njegovi karieri.

Na obe lici si je k čudovitemu napisu dodal še D10S in tri argentinske zvezdice na drugo stran. Zmaga Argentine v Katarju ga je res zaznamovala. Njegove tetovaže so obkrožile svet, sam pa se je pokesal in priznal, da odkar se je odločil za te umetnine, živi pravo nočno moro. "Tako osebno kot tudi družinsko sem načet," je priznal veliki oboževalec Messija za TyC Sports.

"Dejali so, da nisem pozitiven zgled za družbo," je z bolečino priznal Jambs. Fant si nadvse želi tetovažo odstraniti z obraza, a ne ve, kako mu bo to uspelo. "Želim si odstraniti vse skupaj, ker se je moje življenje od takrat spremenilo v nočno moro. Toda ne vem, kakšen je natančen poseg," še doda.