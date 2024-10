Messiju je v ZDA že uspelo to, kar Cristianu v Savdski Arabiji še ni

To je bil Messijev peti dvoboj v tej sezoni MLS, na 17 tekmah je dosegel 17 golov in ekipi pomagal še s 15 podajami.

Miami bo sedaj varno odprl končnico z domačo tekmo zadnji oktobrski vikend. Če bi Miami napredoval, bi imel tudi v naslednjih krogih domačo prednost.

Polfinale vzhodne konference bo predvidoma 23. ali 24. novembra, finale vzhodne konference pa teden dni za tem. Pokal MLS proti zmagovalcu zahodne konference bo nato 7. decembra.

"Vesel sem, da sem dosegel prvi cilj in razmišljam o tem, kaj prihaja. Danes nam je nasproti stal zelo težek nasprotnik. Zavedali smo se, da so tekmeci zadnji prvaki. So odlična ekipa," je dejal Messi za Apple TV. "Čeprav smo imeli številčno premoč, smo trpeli do konca in to kaže, kakšna je ta ekipa," je dejal. Inter Miami ima 68 točk, do konca sta še dve tekmi. Če bi zmagal na obeh, bi si Miami zagotovil nov klubski rekord v eni sezoni.