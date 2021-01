Messiju minimalna kazen dveh tekem, Barca se bo pritožila

Izključitev Lionela Messijaje še dodatno zagrenila poraz Barcelone v finalu španskega superpokala, ko je bil od Kataloncev po podaljšku boljši Athletic Bilbao (3:2). Messi je bil izključen v eni zadnjih akcij na tekmi, ko je brez žoge zamahnil proti Asierju Villalibreju. Ta se je zgrudil na zelenico, glavni sodnik Jesus Gil Manzano pa je po ogledu VAR-posnetkov Argentincu pokazal rdeči karton.

Po poročanju spletne strani madridskega športnega dnevnika ASje tekmovalna komisija Španske nogometne zveze (RFEF) z glavno (in edino) razsodnico Carmen Perez na čelu ocenila, da je šlo za nasilno potezo v žaru borbe (Villalibre ga je brez žoge oviral med tekom proti kazenskemu prostoru) in ne za nasilno potezo samo po sebi, Messiju v prid pa je štelo tudi dejstvo, da je bila žoga v trenutku njegovega "obračuna" s tekmecem še v igri. Messiju je sicer grozila dvakrat daljša kazen od tiste, ki jo bo očitno prejel, Barcelona pa je kljub temu napovedala, da se bo pritožila.

Če bo moral Messi počivati na dveh tekmah, bo manjkal le na prihajajočem obračunu šestnajstine finala španskega pokala z mestnim sosedom Cornellajem in ligaški tekmi z Elchejem, vrnil pa bi se lahko ravno za ligaški obračun z bilbajskim Athleticom, ki se mu bodo lahko Katalonci z Messijem na čelu "maščevali" že na prihajajoči tekmi 19. kroga španske Primere.